【機場集會】《環時》記者被示威者索帶綁手　救護員到場後送院

警方早前曾「喬裝」混入示威群眾，鬧出多番爭議，有示威群眾十分警惕有人滲入。示威者周二（13日）在香港國際機場發起「警察還眼」行動。在晚上11時多，一名持有記者反光衣內地男子疑拍攝示威者大頭近照，被質問身份後拔足狂奔，示威者追至並以索帶束起內地男子雙腳及綁在行李車上。 示威群眾其後搜出內地男子的內地護照、內地身份證及「我愛警察」藍色短袖衫，但該名人士起初僅以英語表示自己是「遊客」，之後被證實是《環球時報》記者付國豪，他最後被救護員帶走送院，現場留下證件。《環球時報》總編輯胡錫進譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。

8月13日機場集會，晚上11點多，示威者用索帶綁另一內地男，在他身上發現有我愛警察tee。他是《環球時報》記者付國豪。（余俊亮攝）

一名目擊事發經過的示威者稱，在晚上11時多，當時一名持有記者反光衣的男子疑在香港機場拍攝示威者大頭近照，被示威者質問身份後拔足狂奔，示威者追至並以索帶束起他的雙腳，並向他詢問來歷。該男子起初以英語回答自己為「遊客」，沒出示記者證，稱反光衣也是他人贈予。

其後，該男子再被搜出內地護照、內地身份證及「我愛警察」藍色短袖衫，該男子最後被綁在行李車上，期間有示威者用腳踢他至倒地，男子額頭及身體受傷，擾攘近一小時。根據他的證件，他名叫付國豪，他是《環球時報》記者，近日亦有香港採訪，報道示威。

《環時》總編：正直善良記者 無特殊任務

《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter已確認付為環球時報記者，並被示威者制服，胡更表示付只是進行採訪，沒有其他動機，促請示威者釋放該名記者。之後胡錫進在微博譴責針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑，稱他「沒有向暴徒屈服」，稱讚他是一名善良、正直的記者，這種善良和正直支持了他面對暴徒時的英勇。

《環球時報》記者付國豪，在機場一度被示威者用索帶綁手，送院後證件留在機場。（羅國輝攝）

目擊的示威者接受訪問稱，他們起初只是想了解該男子為何拍攝示威者外貌，但他卻選擇拔足逃跑，故以索帶束起該男子。示威者指如內地男為記者，他只需出示記者證便可，並且近日曾出現警員混入示威群眾當中，故對他人身份十分敏感，才選擇以束帶綁起內地男。

示威者在同日較早時間已發現一名內地男子，亦被示威者用索帶綁手，其後該名男子報稱頭暈不適，最終擾攘多個小時時才能離去。示威者懷疑該名內地男子是公安，但無法證實。

《環球時報》記者付國豪，被示威群眾以束帶縛在行李車上。（香港01直播畫面）