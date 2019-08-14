【機場集會】《環時》記者涉遭示威者禁錮毆打　議員：越道德底線

第二日機場「警察還眼」集會，爆出有內地居民遭示威者以膠帶綁手，疑被非法禁錮兼毆打，救護員及議員幾經交涉，才成功將他們救離。其中一人因被發現內藏「我愛警察」藍衫、內地護照及身份證，他當時有穿上傳媒反光衣，但因未能出示記者證而遭示威者綑綁雙手在手推行李車上，其後證實他為《環時時報》記者。 民建聯立法會議員葛珮帆批評，示威者的行徑已構成襲擊、錮禁及阻延救援等刑事罪行，且有可能危及《環時》記者的生命安全，已超越人性及道德底線。 執業律師黃國桐指出，若市民眼見有關人士有犯罪的行為，可行駛公民拘捕權，將他拘捕；但若有關人士沒有犯法行為，市民擅用索帶將他綑綁，或構成普通襲擊及非法禁錮等罪行。

於傍晚時分，有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（曾梓洋攝）

反修例示威者阻塞機場愈夜愈激進，《環球時報》記者付國豪深夜被搜出內地通行證及「我愛警察」藍色恤衫後，遭示威者以多條膠帶綑手，綁在行李車上，期間有人用腳踢他。而再之前，另一稱到機場送機男子，也被揭有內地身份證及護照，被指是內地公安，也遭示威者以膠帶綁手，再而疑被多人襲擊，在他疑似暈到時，有人向他淋水，示威者阻撓救護員將他送院，擾攘近2小時，在警員到場後，才被救離。

有內地人被懷疑身份，遭示威者圍堵，一度被人用鐳射筆照射眼睛。（余俊亮攝）

張超雄及郭家麒到場呼籲停止攻擊《環時》記者

立法會議員張超雄及郭家麒在《環時》記者被綁後，剛好到場。張超雄表示，是因有消息指警方會到機場進行「暴力清場」，於是立即趕到現場。他到埗後發現有人被索帶束起及被打，於是呼籲在場人士停止攻擊。他指的確有示威者沉不着氣，用膠樽扔去該名持有內地護照及身份證的男子（即《環時》記者），他指若現場人士見到他有行動，作出違法行為，可以行使公民拘捕權將他拘捕，不過在拘捕後需交予警方或機管局處理。不過他稱因遲了到埗，未有看到該名男子作出違法行為。



他指示威者就近日警方就示威活動的清場方式存在憤怒，示威者在束起該名男子後，不停叫罵「你哋開槍、斬人」、「打爆女仔隻眼」，他指明白示威者感到憤怒的原因，不過若該名男子繼續被打，「再係咁落去會死，咁就好嚴重，我唔想有人受傷，甚至係打死。」

立法會議員張超雄到機場後，發現有人（《環時》記者）被索帶束起及被打，於是呼籲在場人士停止攻擊。（陳永武攝）

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↓↓8.13機場集會第五日情況↓↓

葛珮帆：非常恐怖，這是香港最黑暗一日

葛珮帆表示，周二的機場集會已演變成連串暴力事件，除《環時》記者付國豪外，另一內地同胞在機場遭數十名黑衣示威者圍毆至昏迷，擾攘足足數小時，現場有人高叫「打死人喇、打死人喇」，但示威者仍不罷休，不讓傷者送院，她形容「簡直罔顧人命安全」，「非常恐怖，這是香港最黑暗一日，香港人的恥辱」，又批評示威者的行徑已超越人性和道德底線，為全港市民所不能接受。

一名持內地身份證及護照男子被搜出「我愛香港」藍衫，示威者以束帶將該男子縛在行李車上。（余俊亮攝）

黃國桐：私自拘捕或涉普通襲擊及非法禁錮罪

律師黃國桐指出，市民有權行使公民拘捕權，不過必須要有實在說法，眼見有關人士有犯罪的行為，如在示威集會場地，煽動及挑撥在場其他人士作出犯法行為，大叫「郁佢」、「衝呀」，鼓勵犯法行為，便可以將他拘捕，但在拘捕後必須把他交給警方。



不過，他指出若市民只是認為有關人士「係鬼」，並不是合理理由行使公民拘捕權，又指出有關男子即使是內地人，也可以參與示威，並不構成犯法行為，若市民用索帶把其束後，或構成普通襲擊及非法禁錮等罪行。