【機場集會】《環時》記者遭綁手　總編譴責暴力：他沒向暴徒屈服

8月13日全日機場集會，有兩名內地人被示威者懷疑身份，一度被索帶綁手，其中一人是《環球時報》記者付國豪，最後他被救護員帶離。《環球時報》總編輯胡錫進強烈譴責示威者非法拘押和嚴重暴力行徑，指付國豪赴港除了報道外，並無其他特別任務，指他是善良、正直的記者，「沒有向暴徒屈服」。

8月13日機場集會，晚上11點多，示威者用索帶綁另一內地男，在他身上發現有我愛警察tee。他是《環球時報》記者付國豪。（余俊亮攝）

胡錫進譴責聲明全文

環球時報旗下環球網記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。環球時報第一時間與香港警隊取得聯繫，請求救援。香港警隊克服巨大困難進入機場，在大約北京時間14日凌晨0點20分許，我們得到消息，香港警隊已將付國豪救出。國豪在被救出時躺在擔架上，頭上有很多血，他顯然遭到了野蠻毆打。

在此我代表環球時報感謝香港警隊對環球網記者所做的營救。與此同時，我們強烈譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。

我還要代表報社向付國豪表達誠摯的敬意。在視頻中，我們看到他沒有向暴徒屈服。他此次赴港除了報道，沒有任何其他任務。他是一名善良、正直的記者，這種善良和正直支持了他面對暴徒時的英勇。

最後要感謝關心付國豪記者的網友們。請原諒我們把時間全用在了對國豪的營救上，沒有在第一時間向大家通報情況。有你們的支持，環球時報和我們在一線的記者都不孤獨。