【機場集會】《環時》記者遭綁手　總編譴責暴力：他沒向暴徒屈服

8月13日全日機場集會，有兩名內地人被示威者懷疑身份，一度被索帶綁手，其中一人是《環球時報》記者付國豪，最後他被救護員帶離。《環球時報》總編輯胡錫進強烈譴責示威者非法拘押和嚴重暴力行徑，指付國豪赴港除了報道外，並無其他特別任務，指他是善良、正直的記者，「沒有向暴徒屈服」。
8月13日機場集會，晚上11點多，示威者用索帶綁另一內地男，在他身上發現有我愛警察tee。他是《環球時報》記者付國豪。（余俊亮攝）
胡錫進譴責聲明全文
環球時報旗下環球網記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。環球時報第一時間與香港警隊取得聯繫，請求救援。香港警隊克服巨大困難進入機場，在大約北京時間14日凌晨0點20分許，我們得到消息，香港警隊已將付國豪救出。國豪在被救出時躺在擔架上，頭上有很多血，他顯然遭到了野蠻毆打。
在此我代表環球時報感謝香港警隊對環球網記者所做的營救。與此同時，我們強烈譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。
我還要代表報社向付國豪表達誠摯的敬意。在視頻中，我們看到他沒有向暴徒屈服。他此次赴港除了報道，沒有任何其他任務。他是一名善良、正直的記者，這種善良和正直支持了他面對暴徒時的英勇。
最後要感謝關心付國豪記者的網友們。請原諒我們把時間全用在了對國豪的營救上，沒有在第一時間向大家通報情況。有你們的支持，環球時報和我們在一線的記者都不孤獨。
另外胡錫進亦在twitter，以英文呼籲示威者釋放付國豪，並希望西方記者伸出援手。
Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019
在胡錫進發表聲明後，環球網編輯部亦發出聲明。
環球網編輯部聲明全文
如大家所見，我們派往香港機場執行採訪任務的記者付國豪，遭暴徒圍困，禁錮，毆打！
從我們與他失去聯繫那一刻起，
我們也只能通過港媒直播和微博網友爆料來關注自己記者的情況。
那幾個小時，我們心急如焚！
我們看到，他被暴徒綁住手腳的時候說，
「我支持香港警察，你們可以打我了！」
這句話，錚錚鐵骨！
喊出了環球網的品格！
這句話，讓許多人給我們發來聲援，和敬佩！
環球網編輯部，用這句話，嚴厲警告侵犯人權的香港暴徒：
毆打記者，算什麼新聞自由！
毆打記者，算什麼和平示威！
毆打記者，算什麼狗屁男人！
這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！
我們感謝並告知所有關心環球網記者安危的朋友，國豪已被救出，送往醫院，
我們用最抱歉的心情向國豪的家人道歉，
我們用最欣慰的心情告知您他已脫離險境，
我們出離的憤怒要求香港警方嚴懲暴徒！
在我們中國的香港，我們中國的記者，決不能允許被這樣對待！
環球網編輯部
2019年8月14日凌晨
聲明中提及付國豪說「我支持香港警察，你們可以打我了」，翻看多家傳媒影片，當時他用英文說「just beat me just beat me」、「Take care of yourself」、「whatever whatever」、「ok」，又說英文夾雜廣東話說「I am a tourist. I love Hong Kong. Hong Kong is a beautiful city. 我支持香港警察，whatever whoever, I am⋯⋯我支持香港警察。Hong Kong people like this? Hong Kong student?」，以及用普通話說「我支持香港警察，可以打我了」等。
↓↓8.13機場集會第五日情況↓↓