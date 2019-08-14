【逃犯條例】逾700港鐵職員實名聯署　促公司阻警方攻入車站範圍

《逃犯條例》風波持續，引起連串警民衝突，周日﹙11日﹚更有警員於港鐵葵芳站內發射催淚彈，惹來社會批評，亦有市民擔心催淚煙粉塵難於站內消散。 來自港鐵九條鐵路線，合共逾700名港鐵職員以實名聯署，要求公司強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動，促請警方重視鐵路及車站安全。聯署又要求，港鐵應確保障員工及乘客安全，提供可過濾有機氣體的口罩，並徹底清潔受催淚彈影響的鐵路站。 其中一名發起聯署的車長表示，如港鐵不回應訴求，未能提供安全的工作環境，下一步或會放棄執行職務，包括暫停開出車，甚至請假不上班，以保障自身安全。不過他強調，聯署純粹自發，沒有工會，也沒有大台，沒有權力發起罷工。

8月11日，警方在葵芳站內施放催淚彈。（資料圖片／王潔恩攝）

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修例風波多次波及港鐵，7月21日元朗西鐵站有白衣人無差別攻擊市民；8月11日警方在葵芳站內，發射催淚彈及橡膠子彈；同日警方亦走進太古站內驅散示威者，近距離向示威者發射胡椒球彈。另外，警方多次於港鐵站附近站發射催淚彈，催淚煙飄至港鐵站站內，更曾有催淚彈曾射上元朗站路軌。

王政宏（中）表示，是次聯署收集了逾700名職員聯署，當中主要為列車車長。（羅國輝攝）

因應連串事件，有港鐵職員發起實名聯署，向管理層反映意見。本身為將軍澳線車長、該路線聯署發起人王政宏表示，是次聯署於8月12日發起，截至昨日﹙13日﹚下午6時，收集了逾700名職員聯署，當中主要為列車車長，另有部分列車員工督察。

聯署聲明指，港鐵一向以安全自詡，但任由警方以執法之名，破壞品牌價值，認為港鐵要肩負保護乘客的責任，適當阻止警方進攻車站，避免前線員工及無辜乘客捲入衝突中，減低受傷風險。

聲明批評，港鐵過於配合及依賴警方，喪失自主調配車站與列車運作的權力，更無肩負保障員工與乘客的安全，亦有政治不中立之嫌，認為如果港鐵繼續默許警方無視車站與鐵路安全，前線員工及乘客會繼續缺乏保障，將來或有更多同類事件發生。王政宏稱：｢感覺警方無論做得幾過份，公司都無權干預控制，前線員工唔覺有實質保障｣。

港鐵向派發頭盔、口罩、眼罩，但數量不足，而且｢N95｣口罩難以抵擋催淚彈。（羅國輝攝）

其中一名有份參與聯署的東鐵線車長表示，8月10日近晚上7時，警方為了驅散示威者，於大圍站附近發射催淚彈。他續稱，當時雖然正在休息，但一小時後，站內仍然充斥催淚氣體的味道。另一名觀塘線車長亦稱，警方曾於龍翔道發射催淚彈，結果大量催淚氣體傳入黃大仙站。

聲明批評，催淚彈釋放的有毒及帶刺激性粒子，會隨風飄散，依附在環境或物件上，港鐵站內的設施、商舖都受影響，間接危害員工及乘客健康；粒子更有可能依附列車，散布往其他車站。聲明指，港鐵應敦促警方嚴格遵循催淚彈使用指引，停止在車站或鐵路及附近範圍發射催淚彈，以免傷害前線員工及乘客。

聲明提出三項訴求，第一，港鐵應強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動，將前線員工及乘客安全作首要考量，避免使用橡膠子彈、催淚彈等大規模武力；第二，港鐵要肩負起保障員工與乘客的責任，以現場環境安全作首要考量，自主調配或更改列車及車站運作，並非盲目配合警方要求；第三，徹底清洗所有依附在車站、列車及通風系統中的有毒粒子，並在完工前，向員工及乘客派發可過濾有機氣體的口罩。

王政宏表示，雖然港鐵有向員工提供頭盔、眼罩、口罩，但數量並不足夠分予每名員工；而且只有｢N95｣口罩，根本無法抵擋催淚彈及橡膠子彈。他要求，港鐵於8月16日前，公開回應三大訴求，否則會考慮以保障人身安全為由拒絕執行職務。他續稱如港鐵未能提供安全的工作環境，會考慮以保障人身安全為由，拒絕執行職務，包括暫停開出列車，甚至請假不上班。不過他強調，聯署沒有大台，沒有工會背景，純屬自發，沒有權力發起任何工業行動。

另外，之前多名車長之前聯署，批評港鐵處理元朗站襲擊事件不當。王政宏表示，雖然曾要求港鐵公開事發閉路電視影片，但港鐵回應稱，警方正調查事件，不便公開。他又批評，港鐵只對警方表示「非常遺憾」，根本無阻嚇力，亦不算強硬表態。

聯署車長讀出聲明後，港鐵由公關部職員接收聲明，未見管理層親自回應。