【811衝突】港鐵澄清催淚煙不會傳入列車隧道　已與警會面表關注

反對修訂《逃犯條例》繼續引發示威浪潮，示威者亦改以「打游擊」快閃圍堵方式行動，昨日（11日）演變成多區衝突，有防暴警亦於港鐵站內進行清場及拘捕示威者。港鐵今晚再發聲明，指葵芳站的抽風系統沒有與隧道的相關系統相連，並會研究需要跟進的地方。港鐵又指，已與警方會面及表示關注，促請警方於執法期間必須先顧及港鐵員工及乘客的安全。 港鐵亦勸喻需要顧己及人，並讉責一切暴力行為。

警方在8月11日於港鐵葵芳站發射催淚彈。（資料圖片／王潔恩攝）

港鐵稱，葵芳站於事發時，因傳出煙霧，雖然當時未能確定是甚麼氣體，但為審慎起見提早關閉車站，進行清潔工作，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機等，並就車站的風扇及抽氣設施進行清潔。此外，港鐵又指站內的通風系統一直運作正常，抽風設施持續將站內大堂的氣體排至站外，亦將站頂外的空氣抽進站內替換，而葵芳站的抽風系統是獨立的，並沒有與隧道的相關系統相連，故不會如網上傳言般，催淚氣體會飄至其他車站。

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港鐵稱，理解公眾對催淚氣體的關注，並獲悉警方在下午確認昨晚曾於葵芳站施放催淚氣體；港鐵於今日接觸相關專業人士及海外鐵路營運者，研究需要再跟進的地方。港鐵稱已與警方會面及表示關注，促請警方於執法期間必須先顧及港鐵員工及乘客的安全。港鐵亦勸喻需要顧己及人，並讉責一切暴力行為。