【機場集會】工聯會斥衝突如文革　激進示威者「無差別攻擊旅客」

反修例運動持續五日在機場集會，昨日示威者堵塞機場離境閘口，阻礙旅客登機。工聯會下午召開記者會，嚴厲譴責昨日有內地旅客及記者被毆打及阻止接受治療，對此向他們表達慰問。黃國批評，施行暴行者只是一小撮人，但卻猶如文革批鬥，令香港人守法有禮形象不再，國際形象一夜之間被催毀，強調暴力不能夠接受，希望政府與警隊嚴正執法。工聯會屬下工會代表質疑，連日來機管局未有派足夠手維持秩序，亦未見機場特警如平日巡邏戒備。

工聯會下午召開記者會，嚴厲譴責昨日有內地旅客及記者被毆打。（胡家欣攝）

機管局今日公布，已獲高等法院頒發的臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，但仍容許市民在和平合法方式下，在示威區內示威或集會。香港民用航空事業職工總會主席張樞宏認為，禁制令的適用範圍不足夠，應該適用於整個機場島，以防範非法集會及阻止混亂，以確保機場正常運作。

示威者連日來在機場舉行集會，張指，機場保安公司有400至500人，質疑機管局未有派足夠人手維持秩序，亦未有要求警方介入。香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明稱，聽聞機管局在現場未有要求警察支援，是擔心刺激示威者，但質疑昨日機場出現混亂，旅客被阻止登機，有「執車仔」的工友被恐嚇及被打，現場卻未見機場特警如常巡邏維持秩序，認為機管局應作出交代。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，對昨日機場示威者的行為感到憤怒，示威者捉住旅客行李篋阻止登機，又用行理車堵塞通道，批評「佢哋係暴徒，唔係學生！」她稱，公司昨日有三個旅行團幾經波折，猶如乘坐「死亡列車」，才能成功登機離港；昨日有一班來自馬來西亞團未能抵港，經廣州機場再折返出發地。

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受到反修例風波影響，梁指，自己公司專接待學生旅行團，但目前未接到訂單，亦接到查詢要求取消旅遊團。她指，以她對業界了解，過去兩個月，來自歐美、澳洲及東南亞團的入境團已減少6至7成；本月有6成接待歐美及東南亞團的導遊「無工開」，形容反修例示威令旅遊業生意額「插水式」下滑，同時連帶酒店及餐飲零售業生意受到影響。

對於昨日示威者堵塞離境閘口及阻止旅客登機，和有疑似內地公安及《環球時報》記者被示威者圍困，工聯會立法會議員陸頌雄批評，示威者作「無差別暴力攻擊旅客」，侵犯旅客人權。他續指，對於該名內地旅客是否是公安存疑，但反問：「就算係公安點解唔可以嚟旅遊？呢個唔係理由可以施暴！」