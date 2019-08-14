【機場禁制令】能否進入機場標準不一　有黑衣人與保安爭執

機管局今日（14日）宣布已獲法庭出臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，而部份進入機場的主要通道則設有進出檢查點。記者現場所見，機管局職員主要向市民查詢到機場原因，並查看相關文件，有示威者向記者表示，進入時自稱是接機即可，不少身穿黑衣的年輕人亦可進入。 下午5時30分，一號客運大樓巴士站入口，有逾10名穿黑衣人士在門口等待，未能進入。其中一人表示，他買了機票，而其他人士為一同前來送機，職員回覆時提到送機沒有人數上限。

機管局臨時禁制令生效，一名穿黑衣男子提起手機聲要接女友（GF），與保安爭執。（羅君豪攝）

可陪同入內送機 人數不設上限

一名穿黑衣的中年男子在5時30分被阻入內，他情緒激動，強調要接女兒機，更一度和機場人士發生推撞，機管局員工更讀出附例，強調自己有權利阻止市民進入。擾攘5分鐘後，機場最終派出一名員工陪該名男子接機。

同時，一號客運大樓巴士站入口有逾10名穿黑衣市民被阻止進入，其中一名年輕人問，如果他有機票，其他人來送機是否可以進入。機場經理稱可以送機，亦表示送機人數沒有上限，該年輕人表示會等到送機人士到齊才進內。

穿黑衣的邱先生下午2時許抵達一號客運大樓，準備參與集會，但被機管局職員拒絕入內，職員久久未能交代原因，現場亦有數十名市民被拒進入機場，分別以去廁所、接機、購物、影相、搭機鐵等理由，均因沒有登機證、員工證等拒諸門外。他批評「又話可以和平示威？原來係一個大話！」

邱先生遭機管局職員拒絕入內，但職員久久未能交代原因。（陳芷昕攝）

有聲稱接機人士進入後舉標語牌

至下午4時許，有機管局職員表示在一號客運大樓出入口、近1號停車場位置的市民疑涉遊蕩，要求他們立即離開，也沒有解釋如何處理接機大堂內靜坐的示威者。在驅散期間，有數十名警員在旁戒備及攝錄。邱先生其後指「根本係恐嚇我哋走，唔走就俾佢哋拉」，批評「係咪要剝削和平示威權力？」

現場所見，員工最初會先向市民查詢是否有登機證或相關文件，但有市民稱接機並提供接機資訊，包括航班編號、時間及所接人士，亦予以通行，員工亦未有仔細檢查。現場有數名穿黑衣年輕人便因此進入機場範圍，而有年輕人進入機場範圍後便手執標語牌，在機場內遊走。

逾百示威者仍留接機大堂示威區

機管局宣佈由下午2時起，一號及二號客運大樓離港層落客區、機場快綫分別前往博覽館及市區的月台、地面運輸中心南面及北面緩坡道、以及連接富豪機場酒店的行人天橋將設立進出檢查點，警方及機場保安人員會在現場協助相關人士進入客運大樓範圍。

機場在接機大堂設立的示威區有逾百示威者聚集，而機場沿路可見黑衫人士身上掛有標語，以示對政府及警察的不滿。