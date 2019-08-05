港大醫護罷課不罷學集會　梁卓偉支持學生表達訴求　盼林鄭回應

由逃犯條例引發的風波未平，有市民今天發起全港「三罷」，即罷工、罷市、罷課，港大醫護今日（5日）發起「罷課不罷學」集會，香港大學醫學院院長梁卓偉、前香港醫學會會長蔡堅等人都有出席，梁卓偉表示支持學生表達自己的意見，看見近日社會狀況而心痛。對於因衝突而受傷的人，他也表示非常痛心。他呼籲特首林鄭月娥回應市民的訴求，令社會恢復正常。蔡堅形容政府為「龜縮」，表示支持學生勇敢表達訴求。

港大醫護今日（5日）發起「罷課不罷學」，有超過200名教授、醫生和學生出席。 （李樂天攝）

港大醫護今日（5日）發起「罷課不罷學」，有超過200名教授、醫生和學生出席，亦有急救工作坊。

大會強調香港警方的行徑遠遠偏離「最低武力」之原則，有機會對人體造成永久傷害甚至致命，呼籲警方臨崖勒馬，停止濫用武力。

發起人之一黃同學表示集會是為了聲援三罷行動，不滿警察阻止醫生進行急救，以及譴責有護士在示威現場作人道救援而被控告暴動，「『罷課不罷學』的意思是要聲援三罷，同時也要盡醫科生的責任，責無旁貸地繼續學習，為市民服務。」參加者之一譚同學認為拘捕作人道救援的護士是匪夷所思。



前香港醫學會會長蔡堅（圖右，黑衣男士）形容政府為「龜縮」，表示支持學生勇敢表達訴求。（李樂天攝）

集會有多個醫學前輩出席，包括蔡堅，梁卓偉，陳念聰，衛家聰，歐耀佳等。他們均支持及感謝學生的付出。

香港大學醫學院院長梁卓偉亦有到場。他表示支持學生表達自己的意見，看見近日社會狀況而心痛。他尊重義務前線醫護人員的決定，並向他們致敬。對於因衝突而受傷的人，他也表示非常痛心。他呼籲特首林鄭月娥回應市民的訴求，令社會恢復正常。

前香港醫學會會長蔡堅形容政府為「龜縮」，表示支持學生勇敢表達訴求。蔡堅亦特意向參加者致謝，希望參加者能夠保護自己，幫助及服務廣大香港市民。

曾在阿富汗做戰地記者的陳念聰亦感謝學生為不公義發聲，不滿政府從未回應市民的訴求。 （李樂天攝）

為早前眼部受傷示威者作治療，曾在阿富汗做戰地醫生的陳念聰亦感謝學生為不公義發聲，不滿政府從未回應市民的訴求。他分享當戰地醫生的經驗，助集會參加者理解在極地施援的心酸。他亦提到近日有護士在示威當中伸出援手，卻被控暴動罪，政府做法引起很多人都不滿。

大會亦播放身在南蘇丹的國際紅十字委員會外科醫生歐耀佳的錄音。他感謝前線救護人員的付出，希望大家可以體諒他們。他亦希望政府盡快回應示威者的訴求。