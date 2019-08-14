國泰︰過去兩天運作嚴重受影響　共取消272班出發及抵港航班

受示威活動影響，香港國際機場昨日連續第二天停止辦理登機手續，大量航班取消。國泰航空﹙0293﹚今日﹙14日﹚表示，在過去兩天，國泰航空及國泰港龍的運作嚴重受影響，共取消272班出發及抵港航班，影響逾55,000位乘客。

另外，國泰及國泰港龍過去兩天共有622個航班於香港機場出發及抵港。

國泰股價失守10元大關

《逃犯條例》修訂一事越演越烈，國泰可謂受到「雙重」打擊，一來近日公眾集會導致香港國際機場連續兩天停止辦理登機手續，大量航班取消；二來，中國民航局上周五向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並要求國泰禁止曾參與非法遊行、暴力衝擊的機組人員服務內地航班。

國泰股價近日積弱，失守10元，創下10年新低。該股今早雖然抽升逾7%，惟升幅其後大幅收窄，現造9.86元，升3.3%。

盼港早日恢復正常秩序

國泰於最新的新聞稿，除了交代受影響航班數字外，亦表示國泰航空與機場同業一起堅守崗位，致力盡快回復航班正常運作，並懇切期望香港早日恢復正常秩序及繁榮穩定。

公司再次嚴正聲明，全力支持特區政府和行政長官依法施政，香港警隊嚴正執法，止暴制亂，盡快恢復社會秩序。

國泰又指，反對任何影響航空運輸正常運作和旅客行程安全的行為。公司會盡一切努力，配合香港民航處及機場管理局整體安排，將航班不正常對旅客造成的影響降至最低，保障航空安全及運作暢順是公司首要責任。