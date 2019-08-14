【美食博覽2019】航班取消水果滯留福岡　展商：有外地人員拒來港

機場連續兩日發生大型遊行集會行動，逾千航班取消，影來客運及貨運，明日（15日）開幕的第30屆美食博覽受到影響。有出售日本水果的展商表示，由於部份水果及蔬菜因航班暫停影響，滯留日本福岡一日，延至昨日才到港，葉菜類食物的品質或受影響，因此希望香港盡快重回軌道；另一日本水果展商說，現時貨品數量尚可應付，希望餘下的貨品能夠順利到港，否則本周六之後貨品供應緊張。 有水果商指自7月中開始，超市定單已減少20%，料今年營業額將成近十年來，首次下跌。

其實由7月中開始，我哋交畀超市定單少咗20%，大家都冇心機買嘢，我都理解，因為我都冇心機買嘢。 味珍味（香港）營業經理蔡佩淑料今年生意額將是近十年首次下跌

美食博覽將於明日開幕。（梁鵬威攝）

滯留福岡機場一日 菜葉類品質恐受影響

暑假是消費展旺季，第30屆美食博覽將於明日‪至下周一‬（15日至19日）於灣仔會展舉行。近年日本及韓國的水果深受歡迎，提子、水蜜桃為夏天至最。味珍味（香港）有限公司營業經理蔡佩淑表示，近日的航班混亂，公司一批岡山晴王、白桃及包括菠菜等菜葉類食物的貨品，由於航班於福岡滯留一日，延至昨日才能到港，「之前兩晚仲要驚嚟唔到，好彩最後都上到飛機，但係由於擺咗喺機場一日，菜葉類食品可能品質有啲影響。」

味珍味（香港）營業經理蔡佩淑表示，公司一批岡山晴王及白桃及等滯留福岡一日，延至昨日才能到港。（梁鵬威攝）

料十年營業額首見紅

近年日本食品大受香港人歡迎，營業額近十年不斷上升，但蔡相信今年將首次錄得下降趨勢，對美食博覽的營業額不表樂觀，「其實由7月中開始，我哋交畀超市定單少咗20%，大家都冇心機買嘢，我都理解，因為我都冇心機買嘢。」她又說，下周日（18日）將會有大型遊行，灣仔亦是遊行路段之中，她明白到示威者不會影響場內秩序，但相信有不少本來前往美食博覽購物的市民，同樣是遊行人士，加上其他市民可能擔心附近交通有所阻塞，放棄到場館參觀，將會「雙重打擊」，所以她希望社會問題將能盡快解決，「大家傾掂佢，真係唔想見到香港人打香港人。」

她又指部份外地參展商人員，擔心來港的安全問題，未有親自到港管理美食博覽，只派香港代表負責。

進濤菓欄負責人劉小姐表示，早前因為日本來港的航班問題，部份長野元提子及福岡水蜜桃延期到港。（梁鵬威攝）

貨量三日後恐無以為繼

另外，進濤菓欄負責人劉小姐表示，早前因為日本來港的航班問題，部份長野元提子及福岡水蜜桃到港延期，現時的貨量足以應付首三天的展期，現時得知其他貨品的航班已經陸續到港，相信問題不大，但同樣擔心下周日的入場人數下降，影響營業額。