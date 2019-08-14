【機場集會】日本青森桃、蜜瓜未能輸港供美食博覽　臨時改超市賣

反對《逃犯條例》修訂爭議持續，大批示威者連續兩日到香港國際機場進行集會，多班航班需取消及延誤。有大量待出口的青森桃及高級蜜瓜亦受到影響，未能運抵到會展參加將於8月15至19日舉行的第30屆美食博覽Food Expo出售，現臨時改在關東的超市出售。

接連兩日有大批市民於機場集會。（資料圖片/鄭子峰攝）

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據青森當地傳媒報道，青森弘前市出產的2000個桃子及216個高級蜜瓜Takami Melon（タカミメロン），原定周一（12日）由成田機場空運到港，由於前日多班往來香港航班取消，公司「日中物産」（Nichichu Bussan）決定取消運港，改將貨物出售於關東區的超市。

有大量待出口的青森桃及高級蜜瓜受到示威影響，未能輸港至第30屆美食博覽Food Expo出售。（ATV青森テレビ截圖）

青森高級蜜瓜Takami Melon（タカミメロン）可賣至400港元一隻。（網上圖片）

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公司表示，青森出產的蜜瓜評價很高，而9月的中秋節將至，屆時中國會對青森的桃子需求量大。

（ATV青森テレビ）