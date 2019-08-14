【警方記者會】稱機場行動無喬裝警　重申喬裝非處理示威遊行做法

警方今日（14日）下午4時再舉行例行記者會，就近日有警員遊行期間，喬裝示威者再作拘捕行動，警務處助理處長（行動）麥展豪表示昨日於機場的行動，並無派警員喬裝示威者。他強調過往警員喬裝的目的，是要緝捕「極端暴力示威者」，是以情報主導的行動，並非處理示威遊行。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，有關早前警員在銅鑼灣喬裝成示威者，他強調警方絕無作出挑釁行為，只希望盡快將示威者作出拘捕。（黃廸雯攝）

811喬裝是情報主導

在8月11日，銅鑼灣有警員喬裝成示威者，在作出拘捕行動，引起社會反響。昨日（13日）機場集會中，一度有網民指懷疑有警員喬裝成示威者打扮，混入人群，麥展豪在記者會上否認，又表示警方早前喬裝行動的目的是要拘捕「極端暴力的示威者」，行動是以情報主導，並非一般處理示威遊行的做法。他補充，希望公眾分清喬裝的目的，強調警方對於和平有序合法的示威活動，警方會全力配合。

另外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華亦補充，有關早前警員在銅鑼灣喬裝成示威者，並作出拘捕行動，他強調警方絕無作出挑釁行為，希望盡快將示威者作出拘捕。對於有被捕人士血流被面，李桂華稱有被捕者在被捕期間，作出反抗行為，所以警方運用適當武力將其制服，並作出拘捕。而喬裝的警員在拘捕前，一定有向被捕者表明自己警察的身分。

警務處助理處長（行動）麥展豪表示昨日於機場的行動，並無派警員喬裝示威者。（黃廸雯攝）

而在過去周末，反修例遊行示威演變多區警民衝突，警方其後進行清場行動，於全港各區拘捕了逾百名示威者，由於被捕人數眾多，警方將被捕扣留在文錦渡新屋嶺扣留中心，有指警方阻撓律師見被捕人士，亦有指有15歲青年在沒有律師情況下錄取口供。李桂華回應指，並非所有案件交由有組織罪案及三合會調查科處理，暫未能解答問題，會盡快透過警察公共關係科回應問題。