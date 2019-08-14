【機場集會】滯留台灣一天　抵港媽稱不介意　送手信予示威者

為抗議警方執法時使用過分及不恰當武力，有市民今（14日）繼續到機場集會，表達不滿，及向旅客講述香港現況。
因應集會，機場前兩天運作均受影響，今早有內地旅客指其航班需延誤，不理解示威者的不滿，又稱從朋友圈等途徑，較少接觸到之前遊行等畫面，但如昨晚般打人事件就常看見。
另外，有今天抵港港人稱，雖然滯留台灣一天，但並不介意，認為是政府不作出回應才令港人在機場集會，理解及支持示威者，所以一下機就帶同3歲大女兒，把本來打算送給親友的手信送予示威者。
港媽Josie說十分理解及支持示威者的行動，與子女拿起地上的標語合照。（鄭翠碧攝）
深圳來港才知往台北航班延誤三小時
已移居台灣的內地客胡小姐表示，原訂今日下午5時許飛台北，至今早從深圳到香港才知悉航班延誤至夜晚8時。她說，從新聞及朋友圈知道香港近月示威不斷，「好無奈！到底鬧咩？只會影響香港經濟、遊客等。」她又說，平日看到香港遊行畫面不多，反而示威者打人畫面較常見，「噚晚有疑似公安被打兩個鐘，靜坐ok，但打人就唔啱。」由於在起飛前八小時已到達機場離境大堂，她與家人坐在預先準備的野餐墊休息，「出面唔穩定、人太多或衝撞先入去。」
已移居台灣的內地客胡小姐表示，平日看到香港遊行畫面不多，反而示威者打人畫面較常見，「噚晚有疑似公安被打兩個鐘，靜坐ok，但打人就唔啱」。（勞敏儀攝）
港媽Josie和一對子女今天剛下機，就把從台灣買的手信送予示威者。（鄭翠碧攝）
剛從台灣回港的女士Josie帶同3歲多的女兒到示威區派發手信予示威者，她稱一家五口上周到台灣旅行，原定昨天回港，但因應香港的示威活動，航班延誤了一天。雖然「身受其害」，不過她直言「唔緊要」，因理解港人希望透過示威活動表達訴求，迫使政府回應，她十分認同及支持，所以一下機就把本來打算送給親友的手信芋頭酥送予示威者。她稱受到的實際影響不大，雖然需要即時訂酒店，但笑言「可以玩多一日，小朋友好開心！」
Josie更指，希望子女可以生活在有公義的地方，因此十分支持示威者的訴求，尤其是撤回逃犯條例和成立獨立調查委員會，她希望政府正面回應訴求。