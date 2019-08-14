【機場集會】滯留台灣一天　抵港媽稱不介意　送手信予示威者

為抗議警方執法時使用過分及不恰當武力，有市民今（14日）繼續到機場集會，表達不滿，及向旅客講述香港現況。

因應集會，機場前兩天運作均受影響，今早有內地旅客指其航班需延誤，不理解示威者的不滿，又稱從朋友圈等途徑，較少接觸到之前遊行等畫面，但如昨晚般打人事件就常看見。

另外，有今天抵港港人稱，雖然滯留台灣一天，但並不介意，認為是政府不作出回應才令港人在機場集會，理解及支持示威者，所以一下機就帶同3歲大女兒，把本來打算送給親友的手信送予示威者。