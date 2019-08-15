【機場集會】葉劉淑儀：拘捕人數比66騷亂少　警方執法大致無問題

反修例風波持續，不少輿論批評警方使用過度武力。行會成員、立法會議員葉劉淑儀指，警方因涉及執法故素來最有爭議。她又指，1966年旺角騷亂，曾動用1,200枚催淚彈、93發實彈，最終拘捕逾多人，歷時4天平息，當時亦出動軍警及義勇軍；反觀現時本港出現大爭議衝突，不欲動用解放軍，一切由警方負責，惟警方可調動人手不多，形容警方工作艱難。她又認為，現時整體拘捕700多人，已比當年的千多人為少，認為警方執法大致無問題，個別問題可往監警會投訴。

警方連月來備受批評，認為已使用過度武力，包括不當使用催淚彈，及無差別攻擊及拘捕市民。(資料圖片)

被問到警隊表現，她表明警方工作需執法素來具爭議，「就算是抄牌都會有司機不高興。」她又強調，警方現遇大爭議衝突，可調動人手僅3萬人，需日以繼夜保護城市安全。

她又提1966年騷亂僅歷時4日，當時有軍警出動，亦有義勇軍參與，動用1200枚催淚彈、93發實彈，最終拘捕逾多人很快平息。反觀目前形勢，一切由警方負責，「睇下警方幾艱難」。談及警隊表現，葉劉淑儀稱有人或以「太軟弱」等形容警隊執法，她認為現時已拘捕700多人，已比66年的千多人為少，認為警隊大致無問題，若涉及個別問題則呼籲可往監警會投訴。

葉劉淑儀早前被傳媒問及警方假扮示威者一事時，她曾稱「無可能」；今日解釋當時回應源於錯愕，因網上太多不實流言，記者問法又形同警方做出違法事情，遂有如此反應，又指部分刑事案需要警員「放蛇」。

被問到聯合國人權事務高級專員巴切萊特指，警方向擁擠人群和在封閉空間發射催淚彈，做法違反國際慣例和標準。她認為對方作為人權專員，「一定係幫示威者」，惟對方無可能實地知悉現場情況。主持人反駁稱，不少公開片段均有播出現場狀況，她認為「片段點都係片段，不能單據片段或單一投訴決定」，認為可交予監警會個別調查，因監警會可作詳細搜證，包括動用多少枚催淚彈，警員誰屬等調查。被問到有消息指監警會供尚未於警方得到相關資訊，她則指不作評論。