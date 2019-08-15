【美食博覽2019】購物欲不減　75歲長者為$1「扒花膠」排兩晚通宵

美食博覽今（15日）起一連五日於灣仔會展舉行，然而在反對修例《逃犯條例》示威引致的經濟影響加劇，首日早上入場人流比往年略為減少，以本地客為主。有家長趁今日屬平日帶子女到場「掃貨」，直言擔心周末有遊行示威，警方再度四處拘捕市民及發射催淚彈，會殃及池魚。亦有市民指，未受外圍環境因素影響消費意欲，預計花費約2,000元至3,000元，購買各類食品。

十名市民參加海味舖的1元「扒花膠」遊戲，最終獲勝隊伍贏得約6斤花膠，價值約6000元。（李慧妍攝）

持續兩個多月的反修例紛爭，多區港人「食」得最多可謂是催淚彈。儘管八月社會依然動盪不安，但一年一度的美食博覽如期舉行，不少參展商推出各項優惠，吸引市民買「平貨」。首日早上10時正式開門前，已有逾200名市民等候入場。

為參與1元「扒花膠」 75歲長者排兩晚通宵

75歲的馮先生通宵達旦兩日，有幸排得第十位，可參與安記海味的1元「扒花膠」遊戲，儘管分組比賽下未能獲勝，僅贏得價值近4,000元、逾3斤的花膠，他仍感到滿意，「幾辛苦㗎，兩日無得瞓，同屋企人輪流嚟排，想挑戰自己。」他連續兩年參與海味舖遊戲，去年贏得26盒鮑魚。他指，預備今年花逾300元在場內購物。

近中午，場內人流開始增多，不少一家大小拖住喼，手上捧著熟食品，再四處「覓食」。居於天水圍的林小姐，帶同讀小學的女兒一早到場，「打算花2,000元買鮑魚、蟹腳、日本生果等等，都係佢鍾意食嘅嘢。哩度有啲出邊好難買嘅款，唔駛四圍走就買到。」

居天水圍市民坦言 市道差暑假甚少帶女兒外出

不過，由於近期每逢周末就有遊行集會，林小姐坦言，擔心周末的情況，「驚警察四圍拉人，又放催淚彈，會嚇親小朋友，殃及池魚。」她續說，幸好住所遠離天水圍警署，暫不受示威活動影響，但今個暑假甚少帶女兒出去玩樂，「始終市道唔好，要儲定啲錢以備不時之需，依家只會買生活必需品，其他嘢盡量少買。」

林小姐與女兒拖喼到場，先買了熟食和牛，其後預料花費2千元買鮑魚、蟹腳等食品。（李慧妍攝）

郭氏姊妹與家人、共7人亦一早到場，妹妹郭小姐認為，今年首日比去年同期多人，「感覺多咗商舖搞促銷，好多掃QR code就有得減價，好似原價48蚊湯包，依家只要10蚊，我哋每人掃咗一包。」她指，每年都在首日巡視環境，最後一日再到場掃「至抵貨」。

有市民預備會花費2000至3000元

姐姐郭小姐指，今早僅1小時已花費500至600元，購買鮑魚、湯包等，預備花費2,000至3,000元。妹妹補充道，會給子女200至300元買「心頭好」，從中學習理財。她又指，近期的遊行集會，及外圍經濟因素，未有影響其消費意欲，「佢哋（示威者）都係幫香港發聲，就算佢哋入到會場抗議，我都唔會反對、責怪。如果話哩兩個月就影響到市道、環境，咁政府啲政策仲影響得耐啦」

劉小姐與家人、朋友5人同行，主攻熟食食品。她指，預料花費800元，但暫未有「心水」，「啲嘢都係偏貴。」她又指，其消費意欲未受社會動盪而影響，平日有留意新聞，但沒有過多看法，「民以食為天吖嘛。」