【機場禁制令】早上未見示威者　入口增設水馬　有逃生通道被鎖上

反對修訂《逃犯條例》風波持續，周日﹙11日﹚有少女疑被警方布袋彈槍創右眼後，接連有示威者進入機場集會，機場運作癱瘓，法庭昨日﹙14日﹚頒布臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威。不過機管局不設示威區，變相在機場示威將違反禁制令，或被控藐視法庭。 今日﹙15日﹚為禁制令實施第二日，《香港01》記者今早於現場未見有示威者留守，不過一號客運大樓外加設了大型水馬，市民內進需先出示登機證或機票。此外，機場內亦有攜帶頭盔的軍裝警員巡視。 雖然現場未有示威者，不過機場一號及二號客運大樓都有緊急逃生通道被鐵馬封閉，部分貼上｢暫時關閉｣的告示；亦有部分通道雖未完全封閉，但三道門中，其中兩道以鐵馬及索鍊鎖上，並有職員看守。

警方機坦報案中心外仍貼有抗議標語。﹙黃偉倫攝﹚

《香港01》記者今早約11時到達機場，現場所見，一、二號客運大樓都未有示威者，亦未見劃有示威區。網上有消息指，大約早上7時半，原本留守的示威者都決定離去。

記者於機場觀察，一號客運大樓內仍有攜帶頭盔的軍裝警員巡視，不過報案中心未有開放，仍然貼有示威標語。

在一號客運大樓外，入口架設高度與成年人相若的大型水馬，並有職員檢查進入者是否有機票、登機證、職員證等。

另外，部分緊急逃生通道被封鎖，一號客運大樓接機大堂的多條緊急逃生通道外架上鐵馬，並貼上告示：｢此通道只限消防逃生使用｣。記者嘗試進入一條未被封鎖的逃生通道，該處貼上告示指可前往巴士站，不過到達出口時，原本三度大門，其中兩度被鐵馬及索帶鎖上，其餘一道則有職員看守，如從該處進入，亦需出示機票、登機證等。

至於二號客運大樓，記者亦見有逃生通道關閉，貼上｢此出入口暫時關閉，請使用其他通道｣的告示。

機場快線班次加密 往機場20分鐘一班

因應政府及香港機場管理局要求，港鐵為配合機場實施進出管制措施，機場快線往機場/博覽館的列車服務延至25分鐘一班，往香港方向則12分鐘一班。港鐵下午3時半公布加密班次，現時機場快線往機場/博覽館的列車服務每20分鐘一班，往香港方向的列車服務每10分鐘一班，期間機場快線車站會因應情況實施人流管理措施。

市區預辦登機服務的截止時間，改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。