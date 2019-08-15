【逃犯條例】楊潤雄：堅守寧靜校園環境成挑戰　籲教師保持客觀

《逃犯條例》修訂風波持續逾兩個月，有學生組織正醞釀九月開學後罷課。教育局局長楊潤雄今日（15日）撰文，提及教育局及學校各持份者的共同目標是確保學生能夠在一個安全、有秩序和專業的教學環境中學習，免受政治及其他因素干擾，但面對近日種種社會現象，負面以至仇恨情緒，不合作以至衝突事件，令保護同學及堅守寧靜的校園環境成為一項挑戰。 他呼籲教育界同工緊守崗位，秉持專業精神，保護和引領學生，讓他們能繼續學習、健康成長。

楊潤雄呼籲大家珍惜所有，以正面、積極及具建設性的方法，一起推動改善。（資料圖片）

楊潤雄撰文指，今年教育局的行動承諾主題為「感恩珍惜．積極樂觀」，希望為同學的日常生活注入多一點正能量。他提及，近日與教育界同工交流話題離不開學校面對新學年的挑戰和擔憂，面對近日種種社會現象，負面以至仇恨情緒，不合作以至衝突事件，令繼續保護同學及堅守寧靜的校園環境，成為一項挑戰。

他又指，校長和老師是學生的榜樣，一言一行更是言教身教；社會期望教師作為專業教育工作者，能夠堅守專業守則，以教育學生為首要職責；在教學過程中關心學生安全，與學生建立互信和尊重的關係；與同學討論問題時能保持客觀，並鼓勵他們獨立思考及作出理性的判斷。

文中又寫到，他相信每個港人都希望有更美好的香港，如何建設、如何改變，社會上可能有不同的見解，但「羅馬非一日建成」，願大家珍惜所有，以正面、積極及具建設性的方法，一起推動改善。