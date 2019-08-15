【陳茂波派糖】財爺派糖總值191億　各項撐企業、紓民困措施全文

政府強推《逃犯條例》修訂引發社會劇烈動盪，加上中美貿易戰、內地經濟減速，本港經濟陰霾密佈。財政司司長陳茂波周四（15日）突然宣布多項「派糖」措施，當中包括「撐企業」和「紓民困」兩個主要部份，涉及減免政府收費、加大寬免薪俸稅利得稅，以至公屋免租、中小幼學生派2500元津貼等，「派糖」總值191億元。以下為陳茂波解釋各項派糖措施的發言全文： 香港經濟第二季下行壓力顯著，近月情況更為嚴峻。外圍方面，環球經濟陰霾密布，除了中美貿易磨擦升溫、英國「硬脫歐」風險顯著、中東地緣政局持續緊張外，亞洲工業和貿易活動表現疲弱，金融市場波動加劇，市場憂慮主要經濟體會出現衰退。因此，香港進出口貿易、運輸物流業和相關行業前景仍然困難。本港方面，近期的社會事件打擊了零售、餐飲和旅遊業，令本已疲弱的經濟進一步受創，並影響了香港在國際社會的形象。目前，已有29個國家對香港發出不同程度的旅遊提示，國際信貸評級機構亦關注香港的情況。境外遊客、商人來港旅遊、經商和投資的意欲亦受到影響。

陳茂波率一眾官員，向傳媒及市民解釋新一輪「派糖」措施。（李澤彤攝）

按目前情況和展望估計，今年餘下時間香港的經濟形勢仍然嚴峻，政府因而需將二○一九年全年實質增長率預測下調至0%至1%。

為應對上述極具挑戰的內外經濟環境，財政司司長陳茂波今日（八月十五日）宣布一系列措施，以撐企業（尤其是中小企）、保就業，以及減輕市民的生活負擔。

（一）撐企業、保就業

中小企佔本地企業超過98%，僱用人數佔全港就業人數45%，是香港經濟的中流砥柱。為協助中小企應對在當前經濟環境下的經營壓力，政府會推出以下支援措施：

（i）豁免27類政府收費，為期12個月。措施惠及多個行業，包括海事、物流、零售、飲食、旅遊、建造以至漁農業等，詳情見附件一。

（ii）向地政總署轄下大部分作商業及社區用途的政府土地短期租約、食物環境衞生署轄下的公眾街市檔位、政府產業署出租的食肆及零售商店、海事處轄下公眾貨物裝卸停泊位租戶，以及漁農自然護理署管理的四個政府批發市場的檔位及設施的租戶，提供百分之五十的租金減免，為期六個月。有關措施載列於附件二。

（iii）按收回成本原則釐定的各項政府收費，由即日起凍結至二○二○年十二月三十一日。

（iv）進一步優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）及「中小企業市場推廣基金」，並再次額外注資，以支持企業開拓商機、促進市場營銷，以及參與由政府及相關機構舉辦的市場拓展商務考察團，詳情見附件三。

（v）香港按證保險有限公司會在「中小企融資擔保計劃」下開設新的信貸擔保產品，由政府為核准貸款提供九成的信貸擔保，協助有意創業的人士、經營經驗尚淺的企業及有意成立個別執業公司的專業人士取得資金，並把「中小企融資擔保計劃」下「特別優惠措施」（即由政府提供八成信貸擔保）的申請期，以及在去年推出的三項優化措施的有效期，延長至二○二二年六月三十日。

（vi）爭取增加小型工程項目或加快其推展進度，以切合市民所需，同時為建造業界創造更多就業職位，例如提前推展第二階段「改善碼頭計劃」，改善位置偏遠公共碼頭的結構和設施標準，利便市民往返偏遠鄉村、郊遊景點和自然遺產。我們亦會考慮優化現有的長者維修自住物業津貼計劃、樓宇更新大行動2.0、優化升降機資助計劃，以及消防安全改善工程資助計劃。

（vii）僱員再培訓局會籌劃推出特別的培訓計劃，並為參與計劃人士提供特別津貼，協助因行業不景而失業或者就業不足的人士，提升技能，增加競爭力。具體措施將由該局另行公布。

陳茂波(右二)聯同相關官員公布紓困措施。(黃偉倫攝)

（二）紓民困

為減輕市民的財政負擔，政府將推出以下措施：

（i）將二零一八／二零一九課稅年度內薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由二零一九至二零年度《政府財政預算案》建議的75%提升至100%，而每宗個案的上限則維持在20,000元。上述進一步寬免可惠及約143萬名納稅人／企業（其中133萬人／企業因而不需交稅），讓他們額外節省約18億4千萬稅款。

（ii）向領取社會保障金額的人士，額外發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排。這項措施將涉及約40億元的開支。

（iii）在2019/20學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2,500元的津貼，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔。這項措施將涉及約23億元的開支，超過90萬名學生將可受惠。

（iv）為香港房屋委員會（房委會）和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金，開支約為14億元。

（v）為每個電力住宅用戶戶口提供一次性2,000元的電費補貼。這項措施將涉及約56億元的開支，超過270萬個合資格住宅用戶將可受惠。

（vi）邀請關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭（俗稱「N無人士」）提供一次過生活津貼。

（vii）房委會、香港機場管理局、建造業議會、香港科技園公司及數碼港亦正制定相關寬免措施。具體措施將由相關機構另行公布。

上述（ii）到（v）項措施的開支詳情載於附件四。

陳茂波表示：「這一系列支援企業和減輕市民生活負擔的措施未計及工程開支，預計約為191億元。連同在二零一九至二零年度《政府財政預算案》中公布總值429億元的一次性紓困措施，可為我們的經濟注入動力，並有助企業和市民應對經濟環境困難所帶來的挑戰。」

（三）實施時間

上述27類豁免政府收費建議，其中19 類須修訂附屬法例。我們將於二○一九年十月，向立法會提交相關附屬法例，進行先訂立後審議的程序。

部分支援措施需要額外資源，政府會盡快向立法會申請撥款批准。

政府計劃在二○一九年十月對《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》提出修訂建議，以落實上述進一步寬免稅務的措施。稅務局將於立法會通過有關法例後發出二零一八／二零一九課稅年度的評稅通知書。

陳茂波說：「相關決策局和部門將全力跟進落實上述一系列措施，使企業（特別是中小企）和市民能早日受惠。」

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