【陳茂波派糖】旅遊飲食業僅得三措施支援　旅行社：杯水車薪

政府修訂《逃犯條例》引發示威風波，多區爆發激烈警民衝突，令消費市道及航空交通運作亦受衝擊。財政司司長陳茂波今（15日）宣布公布一系列紓緩民困措施，「派糖」151.4億元，而連同支援企業則合共涉資191億元。 政府在旅遊業方面，推出多項豁免措施，包括減免旅館及旅行代理商牌照費用，並首度寬免酒牌費用。酒吧業界歡迎支援措施，認為政府終於在業界經營艱難期間，幫助減低營運成本。有旅行社團體認為，措施僅屬「心理上支持，杯水車薪」。

陳茂波（左四）率一眾官員，向傳媒及市民解釋新一輪「派糖」措施。（李澤彤攝）

入境旅遊接待協會：訪港團跌九成

近期本港社會動蕩，及外憂內患引發經濟衰退。針對中小企應對經濟壓力，政府將豁免27項政府收費，為期12個月，措施惠及多個行業，包括飲食、旅遊、建造及物流等。旅遊業豁免措施包括旅館牌照發出或續期費用，估計收入減少1,260萬元，受惠約2,180名持牌人；旅行代理商牌照費用估計少收1,130萬元，受惠1,800間旅行代理商，兩項從今年10月起實施。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖直言，豁免旅行社牌照費「冇乜幫助」，「依家訪港客大跌9成，根本冇旅客嚟，（措施）只係心理上支持，杯水車薪，叫做有好過冇。」他表示，本月內地來港團大跌4成，外國旅客亦紛紛取消訪港行程，「我哋唔係想問政府拎錢，就算比10萬一次性，咁之後點？有咩用？雖然依家應該提供幫助，但更應該有連續性措施，等（社會）平靜後，諗下點做返好，等啲客人有返信心嚟香港。」

針對中小企應對經濟壓力，政府將豁免27項政府收費，為期12個月，措施惠及多個行業，包括飲食、旅遊、建造及物流等。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

「依家都叫安慰下囉！」

新措施之下，每間旅行代理商平均約獲減免6,277元。他指出，現時旅行社的各項牌照、營運成本包括旅行代理商牌照費，一年5,820元；商業登記費一年期為2,000元；旅議會會員年費1,000元，及其餘雜項會費，每年涉及總金額至少逾萬元，「依家都叫安慰下囉！」

陳茂波於2017年接棒前財爺曾俊華後，其首份2017/18年度《財政預算案》，就有推出3項旅遊業短期措施，涉及豁免1.37億元的牌照費用︰包括(1) 豁免1,800間旅行社一年的牌照費用；(2)豁免約2,000多間酒店和旅館一年的牌照費用；(3) 豁免食肆、小販及受限制食物售賣許可證一年的牌照費用，有27,000食肆和商戶受惠。其後兩份《財政預算案》則未有相關豁免措施，更從未提及酒牌費用的措施。

是次豁免酒牌新申請或續期費用，政府估計少收1,500萬元，有8,500名持牌人受惠， 可謂是陳茂波上任以來對酒吧業界提供支援。香港酒吧業協會副主席錢雋永對此表示歡迎，「以往酒吧業總被忽略，就算社會動蕩，如03年沙士，政府都好少有支援，今次終於有理我哋了。」

他表示，受反修例事件影響，上月業界營業額下跌15%，預料8月情況更惡劣，「減免酒牌同食物牌費用，已經好有幫助了，好過企係度咩都唔做。大家生意真係有困難，有啲補救措施可以舒緩下，係好事。」

目前酒吧新酒牌及續期一年費用為3,940元，會社酒牌（酒吧）則為1,100元。錢表示，酒吧續每年續牌，在新措施減免之下，可大幅減低經營成本。