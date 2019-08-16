【逃犯條例】李嘉誠表態反暴力　報刊「黃台之瓜　何堪再摘」廣告

由反對修訂《逃犯條例》而引致的連串示威、警民衝突愈趨激烈，香港國際機場更癱瘓兩日，事件未有平息跡象，近日頻傳內地已擬定派武警來港，有山雨欲來之勢。 本港各大地產商、商界及社團近日紛紛在報章刊登聲明，要求停止暴力、恢復社會秩序。長和系資深顧問李嘉誠今日（16日）以「一個香港市民」名義，在本港多份報章刊登廣告，至少有兩款，其中一款引用他多次用以警惕港人的名句──「黃台之瓜 何堪再摘」，另一款則明確反暴力，並寫有「最好的因 可成最壞的果」、「以愛之義 止息怒憤」，這是自6月9日大型反修例遊行以來，李嘉誠首度就修例風波表態。

李嘉誠名下的長江集團及四間子公司，已於本周三（14日）在報章刊登全版勸戒廣告，只有18大字──「停止暴力行為 期盼理性討論 重建和諧社會」。

李嘉誠曾多次引用武則天次子「章懷太子」李賢的名句「黃台之瓜 何堪再摘」，勸戒港人顧全大局。（資料圖片）

以「一個香港市民李嘉誠」名義刊登

今日多份報章出現以「一個香港市民李嘉誠」名義刊登的廣告，至少有兩款。其中刊於《東方日報》A3版的廣告，內容簡而清，寫有「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘。』」沒有譴責字句或針對某方面人士。

另一款刊於《香港商報》頭版，中間有反暴力標誌，右寫有「愛中國．愛香港．愛自己」，左有「愛自由．愛包容．愛法治」，上有「最好的因 可成最壞的果」，下有「以愛之義 止息怒憤」，同樣沒有指向某些人士或組織。

李澤楷公司也刊廣告反暴力

李嘉誠次子李澤楷創立的盈科拓展集團連同旗下富衛保險，於今日《東方日報》頭版刊登全版反暴力廣告，寫有18大字──「反對暴力行為 維護社會秩序 恢復理性討論」，近似長江集團日前的廣告。

李嘉誠在2016年3月的長和系業績記者會上，曾以「黃台之瓜 何堪再摘」勸戒港人。（資料圖片）

李嘉誠曾多次在公開活動，引用「黃台之瓜 何堪再摘」八字勸戒港人，比喻香港好像「黃台之瓜」，港人「何堪再摘」，認為香港人無論對政府有何不滿，都要從香港大局利益出發，不要做出傷害香港的事。

「黃台之瓜 何堪再摘」出自唐代「章懷太子」李賢，即武則天次子。李賢在兄長李弘死後當上高宗的太子，但終日被野心勃勃的母后武則天逼得不能安枕，最後更被廢為庶人，並被賜死。生前留下《黃台瓜辭》－－「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。三摘尚自可，摘絕抱蔓歸」，借此勸告武則天不要再對自己的子女趕盡殺絕，其三弟李顯及四弟李旦都能保命，並先後當上唐朝皇帝。