【逃犯條例】教協817教育界遊行　獲警方發出不反對通知書

修例風波至今尚未平息，教協指市民為表達反對《逃犯條例》的修訂，已作出不同形式的抗爭行動，包括和平集會和請願，要求政府回應五大訴求；而目前需要凝聚教育界的力量，發出教育界的聲音，因此將於本周六（17日）發起教育界遊行，主題為「守護下一代，為良知發聲」。 遊行將於11時在遮打花園進行集會，並步行往禮賓府，遊行已往警方發出「不反對通知書」，教協呼籲參與者穿黑色上衣出席。 馮偉華稱幾星期前申請不反對通知書時預計是500人，但預料明天人數會更多，又呼籲有意守護下一代的人都參與遊行。

教協以「守護下一代 為良知發聲」主題，發起周六於遮打花園進行集會，並步行往禮賓府。（羅君豪攝）

教協就周六(17日)發起的教育界遊行，公布遊行詳情，教協指，遊行將於11時在遮打花園進行集會，並步行往禮賓府，遊行已往警方發出「不反對通知書」，教協呼籲參與者穿黑色上衣出席。

人數太多或提早起步

教協會長馮偉華指，昨晚才收到警方就遊行及集會發出「不反對通知書」，而幾星期前申請不反對通知書時預計有500人參與，但預料明天人數會更多，呼籲有意守護下一代的人都參與遊行。如果參與人數太多，屆時會提早起步。

馮又提到，6月至今不時見到警方過份使用武力，畫面令人心痛；又提到過去兩個月的拘捕人數達700多人，當中很多都是青年，「唔少係我哋教嘅學生！」他提到情況時語帶哽咽，眼泛淚光。他後來解釋，學生走上街頭是為了守護港人珍惜的價值，但卻受到過分武力打壓、被拘捕，令人反思：「政府其實係唔係真係做錯呢？」他希望能守護下一代，希望所有教育工作者能團結聲音遊行到禮賓府，一同守護香港核心價值。

馮偉華稱昨晚才正式收到不反對通知書。（羅君豪攝）

對於有學生組織發起中學生於開學日罷課，教協副會長葉建源表示，罷課分為不同層面，他指，大學生有能力進行集體或個人的罷課；然而，中小學生未成年，而中學與大學不同，中一至中六生年紀相差大，對判斷有參差，要集體罷課或就政治表態並不適合，但相信若要罷課，所以可按一般請假方式處理，如家長信。

葉建源又提到，罷課日子定在開學日9月2日，教師在開學第一天就不能接觸同學，要思考如何交待、處理開學手續。又提到如果罷課恆常化會對教育有很大影響，對社會、學生發展都同樣有影響。希望政府能盡早回應訴求，化解緊張局面。

若情況轉極端 不排除號召教師罷課

至於教師的層面，葉指，教協未有計劃提出教師罷課，他指若局勢趨向平靜，不會促成罷課，但若有極端情況，不排除號召罷課。他又指，教育局應尊重師生表達政治意見權利。