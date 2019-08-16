【逃犯條例】嶺南大學取消新生迎新營及開學禮　多家大學亦停辦

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，各間大學陸續表示停辦開學禮。 繼日前表示不會舉辦開學禮的中大、港大、理大以及教育大學後，嶺南大學今日突然宣布，決定取消由大學主辦的新生迎新營及開學禮，改為由研究生院、各學院、學系及課程為新生舉辦迎新活動，並會通知新生有關安排。

修例風波至今仍未平息，就各大學是否繼續舉辦開學禮，抑或會作出調整，《香港01》於8月14 日曾向各大學查詢，當日嶺南大學則表示，「嶺南大學的新生迎新活動及開學禮暫時仍會如常舉行。」



至今日(16日) ，突然收到嶺南大學電郵表示：「嶺南大學決定取消由大學主辦的新生迎新營及開學禮，改為由研究生院、各學院、學系及課程為新生舉辦迎新活動，並會通知新生有關安排。」

撇除向來並無由大學主辦開學禮的科大，目前表示不會舉行大學主導的開學禮的包括：港大、中大、理大、嶺大、教大。

各大學是否舉辦開學禮及迎新營情況如下：

浸大：大學會考慮所有相關因素然後作出決定

理大：今年不會舉辦迎新禮，但各學院與學系已為新生安排不同形式的迎新活動

城大：香港城市大學會檢視有關事宜

港大：目前的新生入學禮方式沿自 1999 年，大學不時檢視活動內容及形式，今年決定作出變更，由十個學院安排更切合學院風格和增加新生與學院內師生互動的活動，開展新學年

中大：今年將不會舉辦開學禮，各學院會舉辦各式各樣的迎新活動，讓新生盡快融入大學生活，並對所屬專業有初步認識

教大：為協助同學盡快投入大學校園生活，教大今年將透過「迎新日（New Students Friendship Day）」以及由三個學院舉辦的「開學禮（Faculty Assembly）」，歡迎新生加入教大