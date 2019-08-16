英籍女12歲時遭性侵　繼父逾10年後終回信認惡行　官明言應判監

英籍女子12歲時在港被任酒店高層的繼父摸乳頭兼指插下體，之後私處有血。她向母親哭訴，其繼父卻不認。英女3年後寫信追問繼父，繼父事隔逾十年後終承認他當年惡行，更稱因怕家庭要承擔後果而未承認。惟事主仍擔心其他女性受害，終在事發後17年後回港報警。繼父今（16日）於區域法院承認一項非禮罪。裁判官明言應判監，但先將判刑押後至下月9日以取案件的相關報告。庭上透露，女事主多年來一直有飲食失調等情況，3年前才復原。

現年70歲的被告，承認2000年1月1日在西貢非禮當時12歲的英籍繼女。(資料圖片)

事主千禧元旦夜遭性侵

被告W.D.C.生於英國，在港曾任酒店業高級管理層，現時70歲，已退休。他承認於2000年1月1日晚，在西貢住所非禮當時12歲的事主。

案情指，被告半夜拉起事主的上衣及脫下她的褲子，不但撫兩邊乳頭，更指插下體兼舔陰道。事主往母親的房間哭訴，母親斥責被告，但未有報警，事主如廁時發現私處出血。她3年後曾就此事寫信予被告。

繼父多年後回信認惡行

至2012年聖誕，被告回信指明白他當年的卑劣的行為，對事主造成很大傷害，深感抱歉。被告亦曾兩度傳電郵道歉，稱當時喝醉，不知道在想什麼，又因怕他及家庭需承受後果而否認妻子的指控。事主丈夫於2012年亦留意到事主有不妥，詢問後得悉她被繼父侵犯。

事主多年來有飲食失調等情況

事主自2002年開始飲食失調，並患上焦慮及抑鬱症，2016年才康復過來。她擔心被告會對其他女性下手，前年與丈夫來港報案。

被告在港並無案底，暫委法官練錦鴻欲索取被告的背景報告及事主的創傷報告再判刑。控方透露，事主已移民杜拜，本月初剛好來港一周但已離境。練官表示需了解事主現時生活如何，著控方先說服事主訪港，再考慮Skype、WhatsApp等現代通訊工具作創傷評估。他明言案情嚴重，被告應被判監。

案件編號：DCCC260/2019