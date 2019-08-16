【逃犯條例】理大學生要求對話　校方通知校長已離港

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，繼早前多間大學院校學生與校長進行對話，理工大學學生早前發表公開信要求與校長滕錦光公開對話，並以今日（16日）下午二時為「死線」。不過至下午二時，滕錦光仍未見蹤影。 其後於下午2時45分，學生會代表稱接獲校方通知，校長已因公務離開香港；學生會批評，校長雖多次公開強調溝通的重要性，但卻拒絕與學生對話。學生其後將理大校旗換走，並掛上黑色區旗。

有戴上頭盔、眼罩及面罩的學生在場發言。(盧翊銘攝)

早前多間大學校長，包括港大、中大、浸大、教大等，分別應邀與學生進行公開對話，理工大學學生早前邀請校長滕錦光進行對話，他們以今日下午2時為「死線」，聲稱會將行動升級。現場有戴上頭盔、眼罩及面罩的學生稱，自己戴上裝備因過往已有理大學生因民主牆事件受處分，故有必要保護自己。他們又斥校長多次談及對話的重要性，但卻不應邀與學生公開對話。

學生會代表：獲校方通知校長已離港

多名學生於校長室位處的李嘉誠樓樓下放置枱椅，而李嘉誠樓多個門口亦有多個保安看守。至下午2時，現場約有數十名學生在場旁觀，不過未見滕錦光出現。

有學生代表稱，校長可能因事忙而未能準時現身，故將時限再延遲10至15分鐘。其後，於約2時45分，理大學生會內務副會長胡國泓稱，收到學校傳訊部通知，校長滕錦光因公務原因已離開香港，但未有交代公務性質或公開會面的安排。他質疑滕錦光，視公務比學生更重要，稱學生只有兩個方法能與校長對話：「一係中槍就得到慰問，一係圍辦公室就會收到email。」他稱代表校長向在場學生道歉，但不會放棄與校長對話。

理大校長滕錦光最終未有到場。(盧翊銘攝)

公開電郵寫錯學生報名稱

另外，理大學生報總編輯黃慧而稱，於7月27日的元朗遊行中，有學生報記者在西邊圍受警方的海綿彈所傷。事後校長未有向涉事學生作慰問，於8月初發出的電郵內甚至未有提及相關事件。直至日前校長再度發電郵，才表示已透過學務長聯絡受傷的同學，惟黃慧而稱，電郵內甚至連學生報的名稱亦寫錯，質疑校長的誠意。

理大校董會學生代表李傲然稱，中午與一眾校董會成員午餐，原本打算在席上邀請校長到場，但最後校長未有現身。他稱早前亦曾親自邀請校長與學生對話及參與遊行，但僅獲校長回覆：你的訴求我聽到了。

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有戴上頭盔、眼罩及面罩的學生稱，自己戴上裝備因過往已有理大學生因民主牆事件受處分，故有必要保護自己。他們又斥校長多次談及對話的重要性，但卻不應邀與學生公開對話。

理大學生早前發表公開信，要求與校長滕錦光對話，並回應四大訴求，包括阻止警方未經法庭許可下進入校園、不會就學生參與合理示威而作處分、譴責警方導致學生及傳媒受傷及支持成立獨立調查委員會。