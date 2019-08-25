南山邨商場租約條款過時　老租戶轉賣貨品多年突收警告信斥無理

南山邨除了是「打卡」勝地外，亦是一條有42年歷史的老屋邨。不少商戶早於屋邨入伙時已在南山商場內植根，部份更已由第二代接手。不過，有經營多年的商戶指出，去年收到管理公司發出的警告信，稱他們經營的業務與租約不符，若不更改便可能不獲續租。 南山居民服務協會總幹事陳麗紅指出，商場內不少商戶的租約，規定的業務不少已式微，例如代筆、玉石等，有商戶因而改售洋燭、雜貨等，卻被指與租約不符。她指部份舖主曾向房屋署提出，希望更改規定的行業，惟不獲接納。 房屋署回覆查詢時指，指南山商場有3個租戶不獲續約。發言人重申，商戶可在首個定期租約屆滿後或續訂租約時，申請更改租約內「行業組別」下其他的行業，例如經營代筆、玉石的商戶，可申請擴闊至經營「禮品及飾物」的「行業組別」等。

南山商場的平台有設有攤檔，商場內沒有空調，只得風扇，至今仍有老租戶在此經營。（張浩維攝）

南山商場的平台上，有不少檔位都被鐵閘鎖上，上面貼有招租或收回的告示。

第二代七旬租戶收警告信

其中一間售賣香燭的檔位，在邨內已有40多年歷史。73歲何女士是檔主的家人，不時到現場幫忙打點生意。她說，當年父親將店舖交由弟弟接手經營，弟弟已年屆70。她又說，不少商戶在此經營多年未曾離開，「大部份（檔主）都係公公婆婆，大家都老啦，你睇下有無年輕人喺到？」

有檔主的妻子指出，他們去年收到警告信，指他們未有售賣原定的商品，其後更有人每日到場拍照。（張浩維攝） 何女士的弟婦透露，丈夫同時租用了平台的其他檔位，售賣了毛巾約20多年，一直相安無事。不過，去年他們卻收到管理公司的信件，指該店舖約規定要售賣玩具，不能賣毛巾，每日更有職員到場拍攝。何女士直言：「玩具已經好少人賣…但佢地話唔得…唔知仲肯唔肯同我哋續約。」 他們又指，於商場內租用了第三個檔位。根據規定，檔位必須要售賣布料，惟布料行業早已式微，故他們早已在該檔位轉售香燭，現時亦擔心再被管理公司警告。何女士說，他們依賴檔攤的生意養活一家人，加上要兼顧家人的醫藥費，擔心檔位最終被收回生計受影響。

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要求按規定改賣鹽油雜貨

另一檔戶、同樣接手上一代生意的阿成亦指，過去並無收到管理公司通知，指他們經營的業務違規。年逾六旬的他去年亦收到管理公司警告信，稱他未有按原有租約要求售賣海味及鹽油，改為賣鞋及毛巾。他說，雖然經改正後，有關檔位早前仍能續約，但未知下次能否順利過關。他批評有關做法不近人情，「一句講晒，我都無曬心機做…再係咁，我地諗住唔做！」

南山邨除了是「打卡」勝地外，更是富約42年歷史的老屋邨。（資料圖片）

陳麗紅（右）指出，她至今已收到十多宗有關投訴。（張浩維攝）

陳麗紅：收到十多宗投訴

陳麗紅指出，至今已收到十多宗商戶的投訴及求助，稱管理公司曾向他們發信，指現時從事的業務與租約不符，有部份商戶已不能續約。

她指出，有商舖被收回後，去年至今仍未有人承租，現場有不少店鋪已經人去樓空，「南山邨小商戶已經買少見少，越開越少。」她擔心，若商戶日漸冷清，邨內的老人日後可能要步行逾10分鐘，才能到最接近的地方購買日用品。陳又說，已就事件約見房屋署，希望他們能明瞭部份舊式行業已式微，須作出調整。

房署：今年3個租戶不獲續租

房屋署回覆《香港01》查詢時指，現時南山商場約有220個租戶，由於有部分租戶違反租約規定，例如經營非租約指定的行業，故管理公司曾向他們發出提示信，要求他們作出糾正。

房署說，就其後租約即將期滿的租戶，管理公司向其中20多個無糾正的租戶發出警告信，提醒會考慮不予續約。今年南山商場已有4個租戶在約滿時，自願交回單位，3個租戶則不獲續約。

房署又指，根據現行的政策，商戶可在首個定期租約屆滿後或續訂租約時，申請擴闊至與其租約內所載的行業相符的「行業組別」或該「行業組別」下其他的行業，例如 經營代筆、玉石的商戶，可申請擴闊至經營「禮品及飾物」的「行業組別」；而售賣布匹的商戶亦可考慮擴闊至售賣「衣服鞋襪」。