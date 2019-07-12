【逃犯條例】葵涌邨「林鄭下台」橫額遭拒貼　議員斥房署政治打壓

早前葵涌邨議員辦事處外兩幅包括印有「林鄭下台」的橫額遭到房屋署要求移除。今天（12日）是房委會的週年會議，民主黨議員尹兆堅及葵青區議員黃潤達等到房署總部示威，抗議房署作「無理政治打壓」，以含糊的理由壓下批評特首的訴求，剝奪街坊知情權。

（梁妍玲攝）

身兼房委會委員的議員尹兆堅指會在今天會議上反映事件。他表示，以往對於房署較尊重言論自由，不會阻礙政治訴求，但自從前特首董建華上台，政府工作得不到認受性，以及針對特首的批評增多，此後房署修訂指引，表明不可在房署範圍內張貼會引起法律風險的宣傳品，而現時有關規管更為「收緊」，對於有明顯政治訴求，例如對官員的批評，雖然不存在法律風險也不可張貼。尹質疑房署有政治審查，「只可唱好、不可批評」，為政府保駕護航。他憂慮，若日後批評施政報告也被打壓，香港會成為「一言堂」。

葵青區議員黃潤達指，議員的工作是監察政府，有責任批評施政的不足，倘海報上的言論構成誹謗，房署絕對可以直接作出控告，而非在沒有基礎下作政治審查。他又指，「林鄭下台」是很清楚的訴求，反而「777下台」等「影射」的字眼並未受到阻撓，質疑房署有雙重標準。

另一名葵青區議員梁錦威指，其中一幅橫額曾被幾次強行拆除，其內容為批評房署早前拒貼「林鄭下台」海報並進行政治審查，但房署連陳述理由也不容許，質疑「林鄭下台」已成為禁語。他強調「林鄭下台」為二百萬人上街的共同訴求，因此不會因政治審查而作出退讓，並會堅持繼續張貼橫額和海報，繼續抗爭。他希望今天房署署長應耀康可以當面說明拒貼橫額的理由。

黃大仙區社區主任鄧惠強指，過去房署曾多次拖延張貼海報時間，其後以「無位」為由拒絕張貼，希望房署回應「剝奪街坊應有的知情權的理由」。