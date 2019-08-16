【逃犯條例】學界網民辦集會　參加者以紗布遮眼　以示對警方不滿

政府修訂《逃犯條例》風波持繼超過兩個月，至今未見平息，大專學界事務代表團與「我要攬炒」網民團隊，今晚（16日）在遮打花園舉行集會。 有參與集會的市民以染上紅色染料的紗布遮眼，以示對811衝突中有女士疑遭警方布袋彈擊中眼部的不滿。他又稱，雖然近日機場示威引發嚴重衝突，但希望向一班年輕人表示不會「割席」。另外有剛為人父的年輕父親獨自到場，他稱到場為聲援所有因反修例運動而受傷、被捕的人士，認為政府派糖為「塞住你把口」，自己會繼續上街直至政府回應五大訴求。

市民徐先生以染上紅色染料的紗布遮眼，控訴警方近日濫用暴力的行為。（張嘉敏攝）

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一批大學生和網民聯合舉行的集會，於今晚8時在遮打花園舉行，於約7時半已有逾千人坐滿公園。

早於6時多到達的徐先生，以染上紅色染料的紗布遮眼，他表示造型象徵周日（11日）疑被布袋彈擊中右眼的少女，以控訴警方近日濫用暴力的行為。他又稱，相信國際間已看清楚政府的高壓手段、警方的暴力行為，而自己自六月中亦一直有參與各項反修例活動，會一直堅持到政府回應訴求。他又稱雖然日前的機場示威引發衝突惹起爭議，但他希望向年輕人表示自己不會「割席」。

剛為人父的陳先生手持寫有「因果由國 容港治已」的標語，希望向國際表示反修例事件及五大訴求。（張嘉敏攝）

有剛為人父的陳先生手持寫有「因果由國 容港治已」的標語，他稱取材自李嘉誠的廣告，「覺得幾切合今日嘅場合。」他稱到場為聲援所有因運動受傷、被捕的人士，希望向國際表示反修例事件及五大訴求。他又稱，政府近日不停散播白色恐怖，包括「放風」稱會派解放軍到港、拒批各項遊行等，但他坦言會繼續堅持：「佢恐嚇得幾多？佢先係玉石俱焚嗰個。」

至於日前財政司司長陳茂波公布多項派糖措施，他斥政府無補於事，認為政府只是想「想塞住你把口。」他又斥該做法分化港人，「派畀新移民，但大學生又無。」

任職社工的蔡小姐及劉小姐於花園設立心靈加油站。（張嘉敏攝）

此外，任職社工的蔡小姐及劉小姐，於遮打花園設立心靈加油站，她們稱過往接觸到中學生因與家人政見不同而感到困擾、有媽媽表示為示威的年輕人感到痛心，她們希望開解有情緒困擾的市民，讓他們能透過匿名方法向社工傾談。

今次集會目的為重申兩個訴求，包括要求英國確認中國違反中英聯合聲明，及要求英國和美國國會立法制裁侵害香港人權自由的人士。