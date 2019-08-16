【逃犯條例】國泰CEO辭職　工會前主席質疑涉政治因素　事態嚴重

修訂《逃犯條例》風波不斷。國泰航空今日（16日）指出，已接受行政總裁何杲（Rupert Hogg）辭任，及盧家培辭任顧客及商務總裁職務。 國泰工會前主席關笑華指出，根據經驗，雖然亦有高層引咎辭職，但都與勞資糾紛有關，與今次事件不同。她形容，今次事件猶如恐嚇員工，使他們不敢再出來發聲，喪失遊行集會、言論自由的權利，質疑有意營造「白色恐佈」。

國泰工會前主席關笑華指出，今次事件猶如製造「白色恐怖」。（資料圖片／麥凱茵攝）

關笑華在國泰工作36年，多年來為員工爭取權益，有「空姐長毛」之稱。她說，雖然過去亦有高層引咎辭職，但都與勞資糾紛有關，包括1993年空姐罷工17日，以及解僱參加工潮的49名機師事件等，與今次事件不同。

她又說，在2014年雨傘運動期間，工會都一直有發聲，惟未試過被打壓，形容今次事件猶如「白色恐怖」，更是國泰首次因政治問題而有高層下台的事件，認為是國泰歷年來最嚴重的事件：「國泰成二萬幾名員工，依件事係咪警告緊佢地，即使收工之後，都唔准出黎發聲？」

國泰航空（0293）宣布接受行政總裁何杲（左二）辭任，及盧家培（右二）辭任顧客及商務總裁職務。（資料圖片）

國泰解僱機師如「未審先判」、「自我審查」

此外，國泰航空早前解僱兩名機師，包括被控暴動罪的男子。她說，根據過往經驗，即使有機師被控，在被正式定罪前，他們最多只會停薪留職。她舉例，過去有機師曾被控參與刑事罪行，但上訴得直後仍能繼續上班。她說，國泰在法庭未有裁決後便「先定罪」，形容事件離譜，又質問：「點解國泰要自我審查？」

「點樣維持一國兩制？」

早前中國民航局發出「重大安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務。她說，事件發生後，她收到內部文件，稱公司提醒機組人員在當值期間，不要談論工作上以外的事宜，猶如剝奪言論自由。

她批評，現時尚未到2047年，質疑為何會有如此嚴重的政治打壓，又反問：「點樣維持一國兩制？」