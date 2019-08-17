【逃犯條例】湯家驊倡設真相與和解委員會　向特首建議特赦名單

反對修訂《逃犯條例》的風波不絕，連日來引發多場激烈的警民衝突，有民意要求成立「獨立調查委員會」查明修例風波及警民衝突的情況。行政會議成員湯家驊今（17日）出席電視台NOW節目《大鳴大放》建議，政府可成立「真相與和解委員會」，但強調不是為懲處任何人，委員會亦可向特首建議特赦名單。 另外，近日機場集會影響航班升降，湯家驊提到政府雖有權立法禁止市民在重要的地方集會，但要先宣布香港進入緊急狀況，認為這樣做或多或少將香港推近向《基本法》第14條，甚至第18條，距離中央介入只是一步之遙。

對於有民意要求成立「獨立調查委員會」查明修例風波及警民衝突的情況。他建議政府可成立「真相與和解委員會」，強調不是為懲處任何人，委員會亦可向特首建議特赦名單，但不代表「隨便咩人都要特赦」。被問到會否引起更大爭議，他認為大家要從成立委員會背後的目的思考，若大眾能從社會復原角度出發，望能避免爭議。

近日機場集會影響航班升降，湯家驊指出特區政府有權立法禁止市民在重要的地方集會，但他認為此舉距離中央介入只是一步之遙。（鄭子峰攝）。

錢大康曾提出成立真相委員會：沒有真相就沒有公義

近日社會不同人士就反修例爭議，與示威者的對立情況漸見緩和，香港浸會大學校長錢大康早在本月1日，已建議政府成立「真相委員會」。錢大康向校內師生發出內部電郵，稱對近日事件感到痛心，希望政府可以考慮成立「真相委員會」，調查真相。

錢大康提到，每一個市民都希望社會和諧穩定，而要社會穩定，真相必不可以被忽略、壓迫，因為沒有真相就沒有公義，也不能達到社會和諧穩定。他建議應設立由「品行無可置疑人士」（unimpeachable personalities）組成的「真相委員會」（Truth Commission），委員會的作用是用以尋找真相，令不同團體的人士都可以從此學習，令香港得以邁步向前。

而全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文的說法亦有變化。在上月20日，出席建制派於金鐘添馬公園舉行「720守護香港」集會時，曾說過留意到有社會領袖提出要獨立調查，他對此表示十分憂慮，擔心此舉會威脅到執法人員，令其不敢執法。不過，事隔27日後，即本月16日，高永文出席記者會時已沒有反對成立獨立調查委員會，他解釋早前理解是示威者提出針對警方的調查，如今說：「如果要調查就應全方位去做」。

湯家驊建議政府成立真相與和解委員會。（資料圖片）

另外，近日機場集會影響航班升降，湯家驊指出，面對近日的風波，特區政府有權立法禁止市民在重要的地方集會，但政府需要先宣布本港進入緊急狀況。但他認為，此舉「唔多唔少將香港推近向《基本法》第14條，甚至第18條」，距離中央介入只是一步之遙。《基本法》第18條中規定，當人大常委會認為香港有緊急情況時，即可以將全國性法律在香港實施，故湯家驊認為，若特區政府都認為本港有緊急情況時，《基本法》第18條的「先決條件已去一半」。

對於所創立的「民主思路」中核心成員相繼離開，他認為現時中立的政治理念兩邊也不討好，表示民主思路目前還有20幾名成員或理事表明百分之百支持他。