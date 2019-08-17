【逃犯條例】梁卓偉：各方沒嘗試煞停衝突　對現時前景非常憂慮

有「香港醫學界之父」之稱、創立香港內科醫學院的達安輝教授於前年8月逝世，香港大學醫學院院長梁卓偉在香港電台節目《香港家書》致信悼念。他在信中亦提及近期的修訂《逃犯條例》風波，認為事件造成的社會傷口深和難癒合，又指香港正「被不同的力量在大力拉扯」，對現時前景非常憂慮。 他表示，在近日的衝突之間，各方不但沒有嘗試煞停，反之任由暴力升級和鬥爭加劇，讓他懷疑大家是否真心想收拾眼前的「亂局」，還是想出現所謂「粉身碎骨」或「攬炒」的結局。

無異於接受「五馬分屍」的極刑

梁卓偉在信中引用聖經中《列王紀》中的一個故事，就是那個有兩位婦人聲稱是同一個嬰孩的母親，在所羅門王面前爭奪兒子的聖經故事。 不過，梁卓偉指現時的香港情況與聖經故事不同的，是大家還未等及所羅門王下劍，就已經七手八腳爭奪那個奄奄一息的小孩，那小孩被萬人拉扯，無異於接受「五馬分屍」的極刑！

梁卓偉直言：「我這個比喻可能會有人覺得誇張，然而目下所見，當前的香港實實在在是被不同的力量在大力拉扯。」

他說現時大眾經常都掛着類似「我愛香港」、「守護我城」的口號，但香港正「被不同的力量在大力拉扯」，又指絶大部分在社會上沒有權勢但全心全意愛護這個家的香港人，卻只能在旁乾着急。 他認為「真正的母愛」，不是光靠口說、眼淚、喝斥，更不可能利用體罰甚至暴力來展現。

梁卓偉表示，對現時前景非常憂慮，亦感不樂觀，雖然社會上有強烈的聲音，但仍衷心希望這個「瘋狂的狀況」能夠停止。梁卓偉指，在衝突間各方不但沒有嘗試煞停，反之任由暴力升級和鬥爭加劇，讓他懷疑大家是否真心想收拾眼前的「亂局」，還是想出現所謂「粉身碎骨」或「攬炒」的結局，又質疑一些口中說「我愛香港」的人，到底是真心還是假意。

梁卓偉指，在衝突之間，各方不但沒有嘗試煞停，反之任由暴力升級和鬥爭加劇，讓他懷疑大家是否真心想收拾眼前的「亂局」，還是想出現所謂「粉身碎骨」或「攬炒」的結局。（鄭子峰攝）

牽連比「六七暴動」廣 社會傷口更深、更難癒合

醫科生誓詞的第一誡條提到「先勿傷害」(First, do no harm)，梁卓偉認為，此誡條除了適用於醫生，也應該為社會上各人所鑑。他提到，儘管明白扭轉眼前狀況的機會日趨微弱，但仍認為大家要懷抱希望。他在信中又慨嘆，若有過人智慧和閲歷無數人生經驗的達安輝教授仍然在世，說不定能開出一條「絕世良方」，去拯救「病入膏肓的香港」，指自己雖沒有經歷過「六七暴動」，但亦相信今次事件的牽連比當年更廣，造成的社會傷口更深和更難癒合。