【光復紅土】國難五金賣「裝備福袋」　店東：防火手套加強保護

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反對修訂《逃犯條例》風波的示威活動常引起警民衝突，示威者對頭盔、眼罩及口罩等裝備需求大。本月3日及10日舉行的「旺角遊行」及「大埔遊行」中，一間名為「國難五金」的五金舖都在區內臨時擺檔，而就今日「光復紅土」遊行，國難五金於其Facebook專頁宣佈，會快閃「紅土」區，於紅磡青洲街開檔，不過擺賣策略與上周有別，今日所有產品不設散賣，全數以福袋形式出售。

國難五金今日於紅磡青州街再度開業，與上周於大埔擺賣的策略不同，今日所有產品不設散賣，全數以福袋形式出售。（李穎霖攝）

國難五金今日出售的福袋內有頭盔、眼罩、口罩及手套，惟福袋分為紅色及黑色兩種，紅色福袋要價$199，而黑色則要價$599。而舖外有約20人在排隊等候購買福袋。

負責人李政𤋮指，兩種福袋內定價上有分別是因裏面的產品級數不一樣。紅色福袋內的裝備較一般，口罩亦只是N95，他形容是供和理非人士使用，而黑色福袋內的口罩級數較高，眼罩亦是雪鏡或泳鏡級數。國難五金今日準備的70多個黑色福袋，於下午三時許已售罄。

國難五金今日準備的70多個黑色福袋，於下午三時許已售罄。（王譯揚攝）

李政𤋮表示，會以福袋形式出售，是因希望顧客盡量以「full gear」上陣，加強保護，之前在旺角亦曾以此形式出售商品。福袋內會有基本裝備，惟種類上或有不同。「有些人可能會抽到勞工手套，但有些或是防火手套。」他指，示威者可以抽到的裝備，決定自己於當日擔任甚麼崗位，亦可和旁人交換裝備：「現在常說示威者內有鬼，但我不信喬裝的警察會和你交換裝備！」

 

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