【光復紅土】數千示威者紅磡進擊至旺角　掟蛋擲物警射布袋彈

「光復紅土」今日（17日）舉行，下午三時許，海心公園近千名市民在公園起步，其間數名白衫警員行經，多名遊行人士指罵警員。隊頭於下午近四時抵達終點港鐵黃埔站A出口，多名遊行人士向九龍城方向移動。一批示威者向「民解聯九龍城支部」李慧琼及蔣麗芸辦事處，外牆及窗戶投擲雞蛋。至於馬頭圍道「工聯會工人俱樂部」大閘前被人放置多個菠蘿，外牆亦被人塗鴉。 下午五時許，部分人到九龍城並沿太子道西前進，其後到達旺角警署，大批警員於署外戒備，有示威者向警員投擲雜物及用鐳射光照射，至晚上7時防暴警於彌敦道舉藍旗開始推進，至油麻地近窩打老道後警方停下，示威者陸續由港鐵站離去，警方其後亦登車離開，晚上8時旺角警署及彌敦道已無人聚集。

晚上約7時，彌敦道防暴警員向前推進，驅散旺角警署外示威者。（胡家欣攝）

防暴警突然快速衝前。（羅國輝攝）

有示威者將車站牌置於馬路作路障。（羅國輝攝）

防暴警員向天橋開槍發射布袋彈，之後再槍上膛，舉槍指向天橋市民示警。（鄧詠中攝）

示威者沿太子道西到達旺角警署 防暴警晚上彌敦道推進

【19：47】彌敦道防暴警員上警車離去，路旁大批並非身穿黑衣、沒有配戴任何裝備的市民高呼「818維園見」。有進入油麻地站的示威人士乘港鐵列車離去，少量示威者曾於月台商議去向，其後高呼「818維園見」後散去。

【19：44】警方將防線推到油麻地彌敦道及窩打老道對開停下，有黑衣示威者進入港鐵站。另外於近7時26分，旺角道近花園街街市對開，大批防暴警及警車一度聚集，有於天橋的示威者拋下垃圾桶及裝冰塊的發泡膠盒，防暴警一度舉起雷明登長槍並發射一枚布袋彈，其後警車於近7時40分離開。

【19：33】防暴警員繼續向油麻地方向推進，其間不時敲響盾牌，約百米外有零星黑衣示威者繼續向前行，警方推進時仍有不少市民於行人路上。

【19：23】彌敦道防暴警員於近7時10分舉起藍旗並向以推進，至彌敦道732號位置停下，指將會繼續推進。另外有數十名防暴警員進入通菜街推進。至近7時20分，彌敦道防暴警員突然以快速跑前，有於馬路上人士即時走避，警員至近亞皆老街匯豐對開位置停下，速龍小隊亦出動到場。

【19：07】多名防暴警員於旺角警署外彌敦道持盾持陣，警方呼籲記者走上行人路，並稱稍後會向前推進，有警員已配備長槍。警方Facebook指，警方將於短期內驅散現場集結人士，呼籲示威者及行經該區的其他市民盡快離開。

【18：57】有人向旺角警署外警署投擲懷疑為水彈，警員不斷呼籲，於太子道西、西洋菜南街、彌敦道的示威者正參與非法集結，呼籲他們立即離開，否則警方可能會以武力作出驅散，又指切勿向警員投擲硬物。

【18：37】晚上約6時半，多名穿深綠色防暴衣的警員及旗手乘旅遊巴，到達土瓜灣馬頭圍道工聯會工人俱樂部，警員分別配備可發射催淚彈的長槍、手持長盾，頭盔後綁上橙色絲帶，部分防暴警員撕走早前示威者張貼工聯會鐵閘及牆上的紙，其後又再登上旅遊巴。

【18：32】警方於Facebook專頁表示，早前紅磡遊行偏離原訂路線的部分示威人士，堵塞太子道西行車線，導致交通嚴重擠塞。部分示威者於旺角警署外聚集，用鐳射光線照射警員，現場警員向聚集人士警告，他們正參與一個違法集會，呼籲示威者離開。

【18：29】於旺角警署防暴警員仍然持盾列陣，與太子道西聚集的示威者對峙，有人用鐳射光照射向警署方向，警員用強光燈照向對開，又以揚聲器呼籲對面黑衫黑褲人士離開，及停止使用任何鐳射裝置照射警察，又指其行為已構成襲警罪行。警員又指身穿黃背心的記者，如真的是記者請返回行人路。

【18：25】近6時20分，彌敦道的遊行人士到達佐敦近佐敦道停下，多人高叫「聽日維園見」，並向兩邊行人路離去，部分人進入佐敦港鐵站。

【18：18】有示威者一度於太子道西近基堤道馬路用圍欄設置路障，期間有示威者見到車龍中有救護車，隨即向前了解救護車去向，並安排放行，救護車最終獲按原定路線駛離。有小巴司落車自行推開鐵馬，將車駛向前方，又下車將鐵馬放回原位。他向示威者表示加油，並駕車離開。近6時10分示威者搬走路障往旺角方向前行。

【18：08】佔據彌敦道的示威者繼續沿路向尖沙咀方向前行，沿路高呼「聽日維園見」，呼籲參與明日維園集會，未見有人沿路設置路障，其間途經的信和中心即時落閘。

【17：50】有示威者於旺角警署外，用鐳射光照向警署外牆，又照射向戒備中的警員，有警員用揚聲器警告示威者行為已構成罪行，切勿再照射警員。警署有警員一度於高處舉起藍旗，又呼籲太子道西行人路上、地鐵站頂的市民離開並繼續前行，不要停留，不要作挑釁行為，又指市民正參與一場非法集結，警方將會使用武力。有部分示威者繼續向始創中心方向前行，部分人到達旺角，並行出彌敦道。

【17：43】沿太子道西前行的示威者支隊已經過新世紀廣場，部分人於太子道西及園藝街路口近花墟位置停下，現場部分馬路行車線被堵塞。示威者其後再向太子方向前行。大批防暴警於旺角警署外戒備。

【17：37】於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部繼續有逾百名示威者聚集，有人高舉雨傘，用鐳射光照射外牆，數名示威者以黑漆將正門的閉路電視噴黑。

【17：29】黃埔新邨樂華樓近黃埔站A出口，有人從高處擲下水彈。另外於太子道東，有私人樓宇住戶貼出標語，向遊行人士打氣。示威者向住戶舉起拇指，又大聲叫口號「818維園見」。

【17：12】遊行人士沿太子道東到達九龍城，轉入太子道西向太子方向前進，有示威者步出亞皆老街，現場交通一度受阻。

防暴警於旺角警署外戒備。（李智智攝）

土瓜灣工聯會外防暴警到場撕紙。（黃桂桂攝）

位於馬頭圍道的「工聯會工人俱樂部」被人塗鴉，大閘前被人放置多個菠蘿。（王譯揚攝）

「光復紅土」抵達終點後：李慧琼及蔣麗芸辦事處 遭示威者投擲雞蛋

【17：05】仍有遊行人士按原定路線遊行，陸續前往終點黃埔站A出口，於紅磡道近黃埔花園的遊行隊伍，已明顯較早前疏落。

【17：00】警方表示，紅磡警署報案室現已暫停服務。警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【16：58】警方表示，今日於紅磡區舉行的遊行活動，遊行路線從海心公園出發，終點為黃埔港鐵站，但部分遊行人士到達終點後，佔用部分馬頭圍道及土瓜灣道行車線 ，並正向土瓜灣方向前進。警方呼籲駕駛人士留意，最新交通情況，並提醒遊行人士注意安全。

【16：57】一批示威者向德民街繼續前行，其間有人表示前往警署。

【16：43】有數名示威者推手推車到達美景街，載同放有雞蛋的紙箱，於九龍城區議會主席、民建聯潘國華議員辦事處門外掟雞蛋，斥潘辦事不力及出賣港人，之後用噴漆塗鴉後快閃離去，沿路見到李慧琼及九龍城區議員關浩祥的牌匾時，再時掟雞蛋及塗鴉。

【16：42】一批示威者向「民解聯九龍城支部」李慧琼及蔣麗芸辦事處，投掉雞蛋後。之後，示威者向着土瓜灣道方向前行，據了解他們將會返回遊行起點，目前示威者佔據一邊行車路前進。現場可見，道路兩旁的店舖不少已經落閘。

【16：36】遊行隊伍抵達終點港鐵黃埔站A出口，多名遊行人士未有離開。至下午約四時半，多名示威者步行至土瓜灣道，向九龍城方向移動。

【16：31】紅磡馬頭圍道122號民建聯九龍城支部，有示威者向大門投擲雞蛋。現場可見，大約100名示威者向「民解聯九龍城支部」李慧琼及蔣麗芸辦事處，投掉雞蛋，幾分鐘後執捨完好的雞蛋離去，「留返啲呀，前面仲有工聯會。」辦事處門外地下留有大量雞漿雞殻。

【16：30】海心公園人潮較半小時前疏落，但仍不斷有遊行人士由起點出發。至於黃埔地鐵站，愈來愈多市民走到德民街的行車路上，向何文田方向前行，沿途有人高呼「818維園見」。

【16：18】有示威者抵達終點港鐵黃埔站A出口後，繼續沿德民街往何文田方向前進。

【16：17】 數百示威者沿紅磡道人行路由黃埔花園往海心公園走，有示威者表示：「行完終點，返去起點再行過，因為條遊行路線太短。」

【16：11】位於馬頭圍道的「工聯會工人俱樂部」被人塗鴉，大閘前被人放置多個菠蘿，大廈外牆被人用噴油漆噴上「六七暴動始祖」及「收回暴動定性」等字句。

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「光復紅土」遊行情況：數千示威者雨中出發 抵終點後高呼「8.18維園見」

遊行起點海心公園，起步前半小時約400名市民到場聚集，其間現場不時下起大雨，市民都需撐傘等待遊行開始。（羅國輝攝）

【16：10】不斷有參與人士經旭日街南行，步行至海心公園加入遊行隊伍。公園內仍有數千人等候出發。

【16：05】遊行隊伍抵達終點港鐵黃埔站A出口，有遊行呼籲在場人士離開，並呼籲他們參與明日「民陣」港島集會，多人高叫「8.18維園見」。

【16：00】遊行隊伍途經庇利街及祟安街交界時，有遊行人士停下向數輛停泊路旁的警車指罵，包括高呼「停車熄匙」及「香港警察知法犯法」，車上警員未有理會。

【15：59】遊行隊伍抵達黃埔對開位置，市民繼續沿行車路，向終點港鐵黃埔站A出口進發。

【15：55】起步約廿多分鐘，遊行人士步行至警方西九龍交通行動基地。有警員在天台視察遊行人士情況。另外有警車行經遊行隊伍，有遊行人士大呼「黑警」，有數名市民則向警車車頭近距離拍照。

【15：47】有數名白衫警員行經，有遊行人士指罵警員，要求他們立即離開，其間有人高叫「黑社會！快啲離開！黑警！」其間，該數名警員未有理會遊行人士。另外，有示威人士又向便衣警員喝斥：「7.21元朗你哋係邊？」「還眼呀」。四名警員被部入市民包圍，他們停留在公園附近未能前進。其間，有糾察提醒遊行人士不要偏遠遊行路線。

【15：40】光復紅土遊行於海心公園起步，現場人數估計約1,000人，不少市民都穿下雨衣及手持雨傘，遊行人士亦步行出馬路位置。

【15：40】遊行申請人李軒朗表示，今次遊行被警方無理打壓，被迫妥協行一條較短的內街路線，但他們與街坊平衡過遊行上訴委員會的裁決而會按照安排進行，遊行會於下午5時半準時結束，他指不知完結後會否有突發情況發生，但希望參與人士注意安全，堅持「不受傷、不流血、不被捕」。



被問到今次遊行目的，李指目的清晰，是希望要求踢走旅遊巴、驅逐廉價旅行團，但指不會忘記五大訴求。被問到今日區內不少商戶已提早關門，李軒朗指警方事前登出很多通知，「放風」今日於區內將會有機會發生嚴重衝突，又指早前警方於深水埗向巴士等放催淚煙，做成市民恐慌。李軒朗指今日預計遊行人數為2000人，於到達終點後於港鐵站或沿路步行離開，又指糾察隊人數有按照要求。

【15：38】有示威者表示，會小心提防有「鬼」，如遇到有懷疑人士，會保持理性，估計本周大家會和平下來，等待政府如何回應訴求。

【15：35】有在場眾集的人士表示，如果遊行過程中發現任何可疑人及事件，建議市民用手機拍下情況，避免與可疑人士起衝突。之後在場人士高叫「加油」「五大訴求缺一不可」等的口號，現場人士亦準備出發。

【15：20】遊行起點海心公園，起步前半小時約400名市民到場聚集，其間現場不時下起大雨，市民都需撐傘等待遊行開始。現場有人士高叫「糾察」請舉手，並點算糾察的人數。

【15：05】區內康福中西大藥房亦已落閘，店員表示因為遊行示威而關門，生意會受影響。

【15：00】黃埔花園的商場及地鋪照常營業，十字路口人來人往，屋苑大廈未見加強保安，及張貼有關通告。在遊行終點附近的船塢街，大部分小店照常營業，但中國人壽（海外）財富管理中心則落閘。毗鄰店鋪黃埔置業（香港）亦落閘，街坊吳小姐表示，中午時份見到該店落閘，負責人表明是因遊行示威而落閘，著她早點回家。

有示威人士又向便衣警員喝斥：「7.21元朗你哋係邊？」「還眼呀」。四名警員被部入市民包圍，他們停留在公園附近未能前進。（鄭秋玲攝）

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遊行前市面平靜 專做「團客」店舖落閘 旅遊巴絕跡街道

至於黃埔及土瓜灣有不少的商舖都經已落閘，有診所於玻璃門及專做團餐的酒樓鑲上木板。（廖俊升攝）

「光復紅土」遊行昨上訴成功 遊行終點改至黃埔站A出口