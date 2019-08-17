【逃犯條例】添馬公園集會前　大量愛國福建幫聚集大會堂

「守護香港大聯盟」今（17日）在添馬公園舉辦「反暴力 救香港」集會，集會開始前，除了金鐘站有人潮出現，在附近的中環大會堂亦聚集了不少人。 記者現場所見，不少聚集的團體屬福建幫，如「香港廈門五中校友會」、「廈門雙十中學香港校友會」、「廈門大學旅港校友會」等。部分人說普通話，或帶有口音的廣東話。

大會堂內外都聚集了準備參加添馬公園集會，包括保衞香港運動主席傅振中（圖中藍衣者）。（鄭翠碧攝）

下午4時許，大會堂內外都聚集了準備參加添馬公園集會的人，人數約為200人，他們先在大會堂集合，再步行前往添馬公園。

現場所見，參與的團體包括「香港僑友社」、「香港湛江社團總會」、「文職協會」、「香港麻章同鄉會」等，亦有不少「福建幫」，如「廈門一中香港校友會」「香港廈門五中校友會」、「廈門雙十中學香港校友會」、「廈門大學旅港校友會」等，另有保衞香港運動主席傅振中。

有人身穿寫有「我愛香港警察」字樣的衣服。（鄭翠碧攝）

在大會堂聚集的人當中，部分人說普通話，部分就操不純正廣東話。他們身穿不同顏色衣服，但以白色和藍色較多，也有人身穿寫有「我愛香港警察」字樣的衣服。有人面上貼有國旗貼紙。

他們手上的標語寫有「反辱華，反港獨」、「人大釋法，合法合理」、「阻撕裂：不同政治取向市民不再互攻訐」、「止破壞：停止污損國旗國徽、破壞警署和公共交通設施」等，又有人手持國旗及區旗。

有人面上貼有國旗貼紙。（鄭翠碧攝）

記者向其中一名男子了解人群聚集原因，他稱只是在大會堂拍拍照，眾人互不認識，但又稱與近期社會事件有關，大家來表達意見，被問到他和友人是否特意來港，他說「都可以咁講。」