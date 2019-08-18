【逃犯條例】蓮香居生意減半　港島食肆因警民衝突頻繁連環結業？

反對修訂《逃犯條例》風波未平，幾乎每周均有示威活動，示威者及警方使用的武力也升級，港島區更屢次成為「主戰場」，由太古至西環都受過催淚彈洗禮。近月旅客人數急挫三分一，上環老字號蓮香居透露，近日受示威影響，生意額大跌一半，負責人指現時街道非常冷清，「連人都無，邊有客」。 網傳銅鑼灣多間食肆因連場示威活動而流失生意，相繼倒閉。記者致電有關食肆查詢，發現部分餐廳依然照常營運；而結業的食肆，當中有的因租約期滿或租金偏高而關閉分店，有的更早於6月前已結業。

蓮香居負責人指近月生意減半。（蓮香居FB圖片）

蓮香居負責人：連人都無，邊有客

位於上環的蓮香居，其負責人陳先生透露，受近月的連串示威影響，平日及周末的生意均受影響，整體營業額大跌一半。對於示威衝突未有消退跡象，他坦言現時街道均非常冷清，「連人都無，邊有客」；而周日於港島區再有集會舉行，他稱「驚都無辦法」，由於已交租金等費用，故將照常營業。

新斗記銅鑼灣分店於年初已結業。（資料圖片）

此外，網傳港島多間食肆近日倒閉，懷疑受示威影響導致生意大跌。當中曾獲米芝蓮星級、以粵菜馳名的新斗記被傳稱已全線結業，銅鑼灣區的譽宴及新馥酒樓、上環鳯城酒家同樣被傳結業，而謝斐道的翠華餐廳分店亦於日前結業。

翠華因租約期滿及重新部署業務而關閉銅鑼灣兩間分店。（資料圖片）

新斗記年初已有分店結業

記者致電有關食肆或仍營業分店查詢，當中新斗記的員工表示，未有全線結業，惟現時僅剩下屯門分店仍有營業（食評網站另列出油麻地尚有一間）。翻查過往報道，銅鑼灣分店早於今年年初結業。

譽宴銅鑼灣信和廣場分店及翠華餐廳謝斐道分店確實已結業。譽宴另一分店的員工表示，信和分店早於5月因租約期滿而關閉；翠華則因公司重新部署業務，及租約期滿而關閉謝斐道分店，報道指翠華景隆街分店因大廈需要重建，故也結束。

至於上環鳳城酒家、銅鑼灣伊利莎伯大廈新馥海景宴會廳則未有結業。