羅致光指政府將採取多管齊下措施　回應家長對幼兒服務殷切需求

勞福局局長羅致光指2018年本港出生人數為53,700，較2017年下降5%，生育率則由2017年的1.125下降至2018年的1.072，下降趨勢持續；他指，社區有沒有適當的日間幼兒照顧服務，對夫婦是否生育有影響，因此要採取多管齊下的措施努力「追落後」，以回應家長對幼兒服務的殷切需求。

羅致光指，政府要採取多管齊下的措施努力「追落後」，以回應家長對幼兒服務的殷切需求。（資料圖片）

羅致光以「加強日間幼中兒照顧服務」談及本港目前幼兒照顧服務的情況。

他指，社署已計劃由2019-20年度起增加撥款，分階段在北區、觀塘、葵青、沙田和元朗額外提供共約400個資助獨立幼兒中心名額，當中320個名額是為2歲以下幼兒提供的長時間全日制幼兒照顧服務。

此外，社會亦已在其他地區，如大埔、北區、屯門、深水埗、九龍城等的房屋或「政府、機構或社區」地帶的發展項目及賣地項目中，預留地方設立資助獨立幼兒中心，預期可以為3歲以下幼兒，額外提供約600個長時間全日制幼兒照顧服務名額，其中424個為2歲以下的幼兒照顧服務名額。

此外，政府會以人口為基礎制訂資助幼兒中心服務名額的規劃比率，並計劃於2019-20年度內把規劃比率納入《香港規劃標準與準則》，期望在未來發展項目內預留合適場所營辦幼兒中心。