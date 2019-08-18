楊偉雄：公私營合作改善民生　科技解決大潭道水壩車流「塞死」

港府近年致力發展創新科技，創新及科技局局長楊偉雄今（18日）撰文網誌，指不同政府部門積極採用科技及本地研發成果，設立公私營合作平台，吸納民間智慧，以創科改善民生。他舉例指，運輸署與香港中文大學共同研發，利用影像分析技術計算大潭道水壩段兩端的車流，透過調節交通燈號以配合單線雙程行車，避免對頭車「塞死」。 此外，機電工程署的創新科技協作平台（E&M InnoPortal），為初創和學術機構與政府部門、公營機構及機電業界作出配對協作，過去逾一年，平台已匯集超過130個創新科技解決方案，其中50多個項目已在試用階段。

去年《施政報告》提及，將成立「智慧政府創新實驗室」為政府部門及資訊科技界提供平台，制訂創新措施提升公共服務質素和效率。（余俊亮攝）

楊偉雄表示，當局於2017年推出科技統籌（整體撥款）計劃，至今收到逾30個部門、過百項應用科技或研究的申請。他舉例，對於樓宇滲水問題，去年6月滲水辦在三區試行以紅外線熱像分析，及微波斷層掃描技術，將現有追查滲水源頭的成功率由40%提升至70%，及縮短調查時間。機電工程署亦正試用光纖光柵傳感技術，擷取及分析升降機和自動扶梯的運作訊號數據，在設備可能發生故障前發出預警通知維修。而渠務署則在污水沙井內安裝超聲波或壓力水位感應器，配合4G傳輸和地理訊息技術，作實時掌握排水狀況和功能，適時採取措施處理污水管老化及淤塞等問題。

此外，土木工程拓展署正試用本港研發的物聯網傳感技術實時偵測山泥傾瀉，以便即時通知相關部門跟進。天文台則與香港科技大學共同研發新式小型感應器，方便在本港高密度的環境中進行微氣候監測。而運輸署與中大共同研發，利用影像分析技術計算大潭道水壩段兩端的車流，調節交通燈號以配合單線雙程行車，避免對頭車「塞死」情況。