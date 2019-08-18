【818集會】集會人士倒灌出軒尼詩道　暴雨中舉傘佔據多條行車線

民陣今日（18日）在維園舉行集會，期望以「和理非」方式促請政府回應反修例人士五大訴求。在集會開始前夕，港島早已出現黑衣人潮。港鐵表示，由於個別站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況，安排港島線來回方向的個別列車不停銅鑼灣站或天后站。 有不少穿黑衣市民提早下車，改為在灣仔站或炮台山等站，以步行方式、在雨中步向維園，部分行車線已被人潮佔據，亦有沿高士威道倒灌出軒尼詩道。

多條行車線被參與集會人士佔據。（香港01記者攝）

在下午三時許，銅鑼灣開始下起大雨，參與集會人士紛紛打開雨傘躲避。有不少等候入維園集會人士倒灌至軒尼詩道，軒尼詩道及怡和街交通幾近停頓，市民在行車路上行走，往維園方向前行。而軒尼詩道、菲林明道東行線亦已封路，現場交通受阻。

在維園記利佐治街入口，人潮依然不斷湧入維園，政黨街站開大聲公告知集會人士維園足球場已爆滿，呼籲進入維園人士往草地方向進入。

港鐵早於下午2時40分表示，由於個別站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況，安排港島線來回方向的個別列車，不停銅鑼灣站或天后站。此外，九巴、新巴及城巴亦在下午2時15分宣布，合共有逾40條巴士線，因交通情況有特別交道安排。