【逃犯條例】紅十字會將設急救站協助市民　延長情緒支援熱線服務

反對《逃犯條例》修訂的示威，上周三（6月12日）演變成衝突，香港紅十字會自該日起提供心理支援熱線。紅十字會表示，因應社會情況需要，熱線服務延長至今日（16日）晚上10時。工作人員亦會在今日的遊行中設立急救站，為有需要的市民提供服務。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，向立法會推進，期間警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑。（張浩維攝）

紅十字會表示，情緒支援熱線是由臨床心理學家，及已受訓的心理支援服務義工接聽。此外，該會亦已動員55位急救員，周日於維多利亞公園（遊行起點）設立急救站，為任何有需要人士提供急救服務。晚上該會亦會於灣仔香港社會服務聯會設立急救站，繼續提供急救服務。

紅十字會指出，一直堅守國際紅十字運動的基本原則行事，在今次事件中，將繼續秉持人道、公正、中立原則，密切留意社會最新情況，為任何有需要人士提供服務，又強調受傷人士的醫療需要應該獲得優先考慮。

紅十字會在遊行期間，將為有需要的市民提供急救服務。（紅十字會提供）

香港紅十字會心理支援熱線

熱線：3628 1180（中、英語）

服務時間：6月16日（日），上午十時至晚上十時

香港紅十字會急救服務

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

服務時間：6月16日（日），中午十二時至下午六時

地點：香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈香港社會服務聯會

服務時間：6月16日（日）晚上八時至6月17日（一）上午八時