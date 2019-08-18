【818集會】急救員西營盤港鐵站外被警截查　半小時後獲准離開

《逃犯條例》修訂風波至今未平，民陣今日（18日）發起強調「和理非」的流水式集會，參與集會的黑衣市民數以十萬計，人流直湧往中上環一帶。在晚上九時許，約20名警員在港鐵西營盤站A2出口對出、德輔道中截查約10名急救員的隨身物品，要求他們把背囊打開，把袋中物品逐一取出，以攝錄機拍下背囊內物品，經約半小時搜查後准許他們離開。 有被搜查人士其後表示，自己只是義務急救員，「角色中立，不明白為何被無理搜身」，指同行的社工沒有被搜查，質疑警方截查原因。

約20名警員在德輔道中截查約10名急救員，把他們袋中物品逐一檢查。（鄭翠碧攝）

稱角色中立、不明為何被搜身

晚上9時許，約20名警員在德輔道中截查約10名急救員，要求身穿印有「急救員」或「十字」反光衣，以及穿黑衣的急救員脫下口罩，聲稱要核對身分證及樣貌；又要求急救員打開背囊，逐一展示袋中的急救用途物品及隨身物品，警員蹲下及把物件鋪在地上仔細檢查。

這班急救員一字排開讓警方搜查背囊物品，有女警在一名女急救員袋中，搜出一把剪刀及問其用途，急救員其後指向地上包裝袋。警方搜查約半小時後往西區警署方向離開，與急救員同行的社工許麗明沒有被搜查，質疑警方截查原因。有急救員表示，「我們只是一群義務急救員，角色中立，不明白為何被無理搜身」，其後轉身往地鐵站方向離開。