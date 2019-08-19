內地大學升學資助計劃9月2日截止申請　計劃涵蓋181所院校

教育局「內地大學升學資助計劃」將於9月2日截止申請，資助計劃將涵蓋181所內地院校的學士學位課程，院校包括將於2019/20學年參與「內地部分高校免試招收香港學生計劃」的112所院校。合資格學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」及「免入息審查資助」，資助額介乎5,600元至16,800元，計劃不設名額上限。

教育局「內地大學升學資助計劃」將於9月2日截止申請，計劃旨在向前往內地修讀學士學位課程及有不同經濟需要的香港學生提供適切的支援，接受合資格香港學生申請。資助計劃將涵蓋181所內地院校的學士學位課程，院校包括將於2019/20學年參與「內地部分高校免試招收香港學生計劃」的112所院校。

另外，合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」及「免入息審查資助」，全額資助為港幣16,800元，半額資助為港幣8,400元，而「免入息審查資助」下的定額資助為每年港幣5,600元。資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期；符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

教育局「內地大學升學資助計劃」將月9月2日截止申請，計劃旨在向前往內地修讀學士學位課程及有不同經濟需要的香港學生提供適切的支援。（資料圖片／羅君豪攝）

是次計劃惠及在香港接受及完成高中教育的香港學生，包括修讀本地或非本地課程的學生、非華語學生、並符合其他資格，均可申請資助。有關資助計劃的詳情及申請表格，已上載至教育局網頁，有意申請2019/20學年資助計劃的學生並於學年首年入讀指定內地院校的學生，可於9月2日前申請，將填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。