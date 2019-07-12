【DSE放榜2019】兩大醫學院涉違協議搶人　喇沙兩狀元仍屬意中大

每年文憑試放榜，總有為數不少的狀元希望選修醫科，今年亦如是。今年12名狀元中，有10人屬意讀醫，當中喇沙書院三名狀元在放榜當日接受訪問，均稱屬意香港中文大學醫學院。今日卻爆出香港大學醫學院及中大醫學院涉違大學間協議，在放榜後至聯招修改選科日期內，與申請考生聯繫，並以巨額獎學金利誘報讀。 中大強調，中大醫學院沒有任何教授在這段期間和應屆考生接觸，而辦公室職員放榜後接到入學查詢，亦僅回應已公布的資料，相關資料可在網上查閱；港大回應，收到有學生查詢獎學金申請資格，故主動向所有合資格申請人交代詳情。

港大醫學院助理院長孔繁毅被指在放榜（10日）當晚致電狀元，違反大學間的協議。（資料圖片）

港大講座上提出入讀可得150萬獎學金

港大醫學院助理院長孔繁毅被指在放榜（10日）當晚致電考生，邀請他們到瑪麗醫院出席講座及參觀，而講座中更提及，如入讀可獲近150萬的獎學金及津貼。

在放榜後致電考生的行為，違反大學間的協議。根據聯招網頁，9所「大學聯招辦法」參與院校及SSSDP「資助計劃」院校就修改課程選擇的協議，為確保「大學聯招辦法」公平及公正，由文憑試放榜當天至聯招修改選科日期內，須暫停向考生提供任何有關課程選擇的建議或輔導，包括與考生通電話。

消息人士：有考生向港大查詢獎學金

根據消息人士透露，放榜當日有考生向港大查詢，是否有與中大「吾生有杏」獎學金相似的計劃，問題驚動港大教授，且令教授擔心考生選擇。經商討後，教授認為可向同學提出相似的獎學金計劃，即完成醫學位後，可獲50萬的現金獎學金，並把這決定通知所有合資格考生，才出現校方主動聯絡學生。

港大回覆收到有學生查詢獎學金申請資格，故主動向所有合資格申請人交代詳情。而獎學金目的是鼓勵表現優秀的同學及協助有實際需要的同學，並非主導其選擇。

中大醫學院亦被指違反大學間協議，發言人強調沒有教授在協議所訂的時間和學生聯絡。（資料圖片）

中大醫學院則被指在港大舉行講座當晚致電學生，詢問考生是否對課程有疑問等，並提及可觀的獎學金。中大醫學院回覆中強調，沒有任何教授在這段期間和應屆DSE學生接觸，而中大獎學金計劃十分公開，可於網上查詢，其「吾生有杏」獎學金，早於2015年設立，針對成績和社會服務方面有卓越成就的學生，每年進行批審，合資料同學可得到10萬元的現金獎學金。

喇沙書院狀元許友灝（圖左）及喇沙書院狀元蕭子聰（圖右）至今仍屬意就讀中大醫學院，而喇沙書院狀元黃子峯（圖中）則稱暫時不便回答。 （資料圖片／李澤彤攝）

有狀元證實收到港大醫學院助理院長電話

有應屆狀元接受《香港01》訪問指，分別於前日及昨日收到港大及中大致電，而通話內容和上述大致相同，港大由港大醫學院助理院長孔繁毅致電，而中大則由中大的學長致電。該狀元稱兩校醫學院均很出色，但屬意中大醫學院，因為可涉獵更多研究，且近年的研究做得較好。

另外，喇沙書院三名狀元，除黃子峯稱不便回答外，其他二人仍屬意中大醫學院。