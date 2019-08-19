居土瓜灣67歲長期病患翁染退伍軍人症　衛生署籲時刻採取預防措施

衞生署今日（19日）公佈退伍軍人病個案最新數字，在上週（11日至17日)錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，該名67歲男病人有長期病患，居於土瓜灣馬頭圍道128號。 衞生署重申署方正展開調查，望能找出源頭。

衞生署衞生防護中心今日（19日）公佈退伍軍人病個案最新數字，在8月11日至17日期間錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，該名67歲男病人有長期病患，居於土瓜灣馬頭圍道128號。

截至8月17日，2019年共錄得70宗退伍軍人病個案。2018年及2017年分別有105宗及72宗。

衞生防護中心發言人重申，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

發言人亦補充，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病，而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等亦會增加患病風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。