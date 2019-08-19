警長聲稱無錢交稅　向保安員借4萬元後輸光　認罪被判社服120小時

警長以無錢交稅等理由，向一名月入僅8千的保安員借款4萬元，惟全數賭錢後輸光，保安員向警長追還款不果，並向警長的上司投訴。警長早前在九龍城法院承認兩項訂明人員接受利益罪，今(19日)被判社會服務令120小時。

被告梁錦輝，55歲，他承認的控罪指他身為警隊警長，於2018年1月12日及2月21日，未經行政長官一般或特定許可，從事主張碧珊處接受兩筆分別3萬元及4萬元的借款。

聲稱無錢交稅借款

控方案情指，案發時被告負責監督警方辦公大樓外判保安工作，事主是外判公司的保安員，去年1月12日，被告在西九龍總部停車場見事主時，聲稱要交稅，求事主借他3萬元，事主答應並按指示把款項存到被告馬會戶口，一個多月後，被告又向事主稱急需金錢，再借1萬。被告曾還款2萬5千元，之後未再還款。事主追討不果，去年6月更聞被告打算外遊，遂向被告上司舉報。

馬會戶口曾投注124次

根據被告的馬會戶口記錄，被告案發期間曾作了124次投注記錄。

被告求情時稱他任警察時曾獲加許140次，但因工作壓力而沉迷賭博，亦因而影響到家庭經濟，妻子事後已為他還清債項。被告現已退休，並稱已深感後悔，並會積極戒毒。

官稱應明白警員操守的要求

裁判官判刑時指，被告作為資深警員，應明白警隊對警員操守的要求，考慮到本案不涉警隊職能，加上被告曾多次受加許，只輕判被告社會服務令120小時。

案件編號：KCCC 1792/2019