退休警長收逾億元賭注　家族多人受牽連　求情稱已失信於整個家族

退休警長利用親戚、前下屬的個人銀行戶口，於五年間處理一億元非法外圍賭注，他早前承認收受賭注及洗黑錢，其胞弟、姪兒及舅仔等4人，經審訊後今（29日）亦被裁定洗黑錢罪成。辯方求情指，退休警長對於事件牽涉到親人感到後悔，甚至連累了妻子及女兒，失信於整個家族，又令他由執法者淪落為罪犯。法官先為眾被告索取背景報告，其餘被告則留待8月29日再作求情。

被告蘇永耀是一名退休警長。（資料圖片）

本案五名被告依次是退休警長蘇永耀（71歲），早前已承認收受賭注及洗黑錢共8罪；其胞弟蘇永華（66歲）、姪兒蘇國忠（47歲)、舅仔盧志強（60歲），以及前下屬曾國偉（62歲)，今被裁定5項洗黑錢罪成。

官不信眾被告不知情

法官在裁決時指，蘇永華、蘇國忠、盧志強、曾國偉均辯稱，只是應蘇永耀要求借出戶口，以作其生意之用，對實情不知情，但法官認為眾人的理由不合理，而4人均屬有人生閱歷的人，不可能相信首被告向4人借戶口的理由，故裁定他們5項洗黑錢罪罪成。

退休警長蘇永耀的姪兒蘇國忠（圖）亦被裁定洗黑錢罪成。（資料圖片）

被告妻女姪女也受牽連

辯方求情指，首被告蘇永耀於1994年退休後，曾從事貿易生意，但生意失敗，後來染上賭癮，因而接觸到外圍賭注，後來犯下本案，辯方又指他對於事件牽涉到親人感到後悔，其妻子、女兒及姪女亦被牽連，在另案中要面對刑事審訊，案件前他在家族中原本是受人尊重及信任，但本案令他與家人關係跌到低點，失信於整個家族，又令他由「執法者淪落為罪犯」。

至於第三被告蘇國忠，辯方指他在年幼時遭遇意外，曾接受腦手術，令他記憶力衰退，且在事件中沒個人得益。

案件編號：DCCC275/2018