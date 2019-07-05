【逃犯條例】樹仁副校監發仝人書　稱為衝擊感心憂　籲溝通尋出路

政府修訂《逃犯條例》惹起社會極大爭議，並引發連串示威活動，當中不乏年輕一代的身影。繼多名大專院校的校長就事件發表聲明後，樹仁大學副校監胡懷中今日（5日）以電郵向學生發表仝人書。 信中提及對於年輕人勇於表達意見表示欣賞、支持，不過對於七一當日的衝擊立法會事件感到「心憂神傷」。他續稱，暴力不是解決問題的方法，但認為現階段若停留於諉過指責，實屬於事無補，希望各界放下成見，以溝通尋求出路。

延伸閱讀：【立法會衝擊】一圖看清六大校長回應 教大張仁良：政府應聽訴求

樹仁大學副校監胡懷中透過電郵向師生發表仝人書。（資料圖片）

有樹仁大學學生今日收到校方的電郵，為由副校監胡懷中向學校學生和教職員發出的仝人書。信中形容近日的社會運動「標誌著香港人為熱愛的土地努力發聲」，對於年輕人為爭取理想與公義勇於表達意見，校方表示「一貫欣賞支持」。

不過信中提及對於七一當日衝擊立法會事件，校方感到「心憂神傷」。他稱暴力不是解決問題的方法，但認為現階段若停留於重申立場、諉過指責，認為於事無補。他希望社會各界能夠放下成見，以溝通尋求出路；同時希望學生面對社會挑戰時，能夠作出「利眾利己，無悔青春的抉擇」。

示威者當日佔據整個議事廳。（資料圖片/羅君豪攝）

因反對修訂《逃犯條例》惹起連串示威活動，當中於七一更爆發衝擊立法會事件。近日多間本地大專院校的校長紛紛發表聲明回應事件，當中科大校長史維和港大校長張翔同時譴責暴力衝擊立法會；而八間資助大學中，現時僅餘中大校長段崇智及浸大校長錢大康未有回應當日事件。

↓↓胡懷中副校監全文↓↓

胡懷中副校監致樹仁仝人書



各位同學及教職員：



近幾周的社會運動，空前浩大，標誌著香港人為這片我們熱愛的土地，努力發聲。 當中參與者有許多年輕人。對於青年勇於表達意見，爭取理想與公義，本校一貫欣賞支持。可是，七月一日示威者衝擊立法會的場面，確實令我們感到心憂神傷。



我們希望社會各界敞開胸懷，放下成見，柔軟身段，以對話溝通尋求出路，走出當下香港的困局。



暴力從來不是解決問題的方法。現階段若停留於重申立場，諉過指責，於事無補。我們期望同學活出敦仁博物的樹仁精神。在面對社會及人生的種種挑戰時，作出利眾利己，無悔青春的抉擇。



胡懷中