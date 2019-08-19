【逃犯條例】港鐵車長發起「請假不上班」　個別車長請假未礙運作

《逃犯條例》風波引起連串警民衝突，警方多次追趕示威者至港鐵站，早前更於葵芳站內發射催淚彈及橡膠子彈。多名港鐵車長不滿港鐵未有譴責警方，早前發起聯署，今日（19日）更自發「靜坐不上車」或「請假不上班」行動，抗議管理層未正視訴求。 有車長向《香港01》指，今早將軍澳線有7名車長請假，未知是否響應行動，不過經港鐵調配人手後，車務安排未受影響。他又稱「靜坐不上車」風險較大，該線早上時份未有人響應。另有工會指，今日確有個別車長請假，但人數如平時相若。港鐵回覆表示，今早自頭班車開始，各線列車服務運作大致正常。

8月11日，警方在葵芳站內發射催淚彈。（資料圖片／王潔恩攝）

上周有逾700名港鐵車長及員工實名聯署，提出三項訴求，包括要求港鐵強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動；不要盲目配合警方要求，自主調配或更改列車運作；徹底清洗所有因催淚彈，而依附在車站的有毒粒子，並於完工前，向員工及乘客派發可過濾有機氣體的口罩。聯署指明，如港鐵未能於8月16日前回應訴求，將以保障人身安全為由拒絕執行職務。

昨晚有車長表示，因港鐵拒絕回應，呼籲車長發起「靜坐不上車」或「請假不上班」以示抗議，要求港鐵正視訴求。

早前有逾700名港鐵車長及職員聯署。（資料圖片／羅國輝攝）

有將軍澳線車長表示，今早該線未有車長「靜坐不上車」，認為風險始終較大。該車長指，每日一共有61名車長上班，一般而言早更30人，夜更31人，而今早共7人請假，未知是否響應行動，不過港鐵調配人手後，令車務未受到影響。他承認，是次行動確有不足，會再加以檢討。

葵青區區議員兼港鐵資深車長梁志成表示，據其了解，今日的行動主要涉及將軍澳線，但響應的車長不多，車務如常，即使將軍澳線請假人數較平時多，但該線一共有約90名車長，請假人數比例不足以影響車務，港鐵可再調配人手。他又稱，由於車長只是請假，符合一般程序，相信不會被抽後算帳。

港鐵之前向員工派發頭盔、口罩、眼罩，但數量不足，而且｢N95｣口罩難以抵擋催淚彈。（資料圖片／羅國輝攝）

梁志成又指，未知是否有車長響應「靜坐不上車」，荃灣今早有約2名車長請假，未知是否與行動有關，但認為人數對車務無影響。他又認為，港鐵及政府有責任，確保乘客可安全乘搭港鐵。另有車長指，東鐵線沒有車長「靜坐不上車」，不過請假人數較往常多。

屬於工聯會的香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，據其了解，今日確有個別車長請假，但人數如往常相若，強調行動與其工會無關。他表示，假如車長「靜坐不上車」，確有可能被視作曠工，最嚴重或被解僱；不過強調並不清楚請假人士是否響應行動，認為如員工有不適，確應請假休息。他又稱，港鐵有逐步回應同事訴求，亦承諾繼續與員工溝通。

港鐵回覆《香港01》表示，今早自頭班車開始，各線列車服務運作大致正常，不過未回應會否追究響應行動的車長。

港鐵車務總監劉天成早前向員工發內部信指，已提升前線員工的保護裝備，包括口罩、眼罩及安全帽；並會到受催淚彈影響的車站作深層次清潔。