【地下空間】九龍公園地下城諮詢明結束　團體促開放過路處替代

土木工程拓展署和規劃署早前探討尖沙嘴西、銅鑼灣、跑馬地及金鐘/灣仔發展地下空間的潛力，並建議優先發展九龍公園地下空間，其中「九龍公園概念方案」為期3個月的公眾諮詢將於明日（21）結束。 「創建香港」行政總裁司馬文反對政府方案，指方案涉及大量砍伐樹木，工程亦會對九龍公園造成破壞，建議開放北京道、中間道及梳士巴利道作行人過路處，使行人可更易由廣東道步行至彌敦道的港鐵路，不單可節省更多成本，發展年期亦較快，能有助更快解決人流問題。

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司馬文指出，海防道長期擠逼，是因為它是唯一連接廣東道及港鐵站的道路，故建議開放北京道、中間道及梳士巴利道作行人過路處，使道路更方便行人。

他預料，開放北京道及中間道的相關工程，只需約一個月已能完成，而梳士巴利道則較複雜，或要做6個月的交通評估，但預料仍較發展地下城快。他說，現時尖沙嘴已有充足的地下通道進入地鐵站，政府毋須再新建地下城加強連接。

質疑地下城只為賺錢

司馬文說，根據政府方案，地下空間分別各有3成作停車場及零售用途，只有24%及16%作隧道或社區用途，質疑計劃只為賺錢。他續指，尖沙嘴內已有充足購物設施，商場的供應量更創下13年新高，認為無必要特意設地下購物中心。

司馬文又指，發展地下城需大規模挖掘，公園需部份關閉成為地盤。同時，在地下發展停車場及商場均需要支撐結構，如通風井、緊急設施等，額外的設施會令觀景受阻，動物及天然植都或會受影響，預料公園內有大量樹木將被砍伐。

司馬文又指，為方便市民使用九龍公園並步行至西九龍，政府可在柏麗大道及彌敦道的樓梯間增設扶手電梯，同時，他又指海防道臨時街市暨熟食小販市場衛生惡劣，政府應改善其垃圾和可回收物品的處理。

促發展警署外的違規停車場

尖沙嘴居民關注組Mary Mulvihill說，九龍公園是社區的休憩空間，假期及周末有不少外佣到公園休息，擔心九龍公園發展時，他們將失去聚會的地方。她又指，尖沙咀警署附近有一個違反地契的停車場，建議政府發展該幅土地，避免破壞九龍公園。