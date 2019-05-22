九龍公園研發展地下空間　增餐飲、社區設施　今起公眾諮詢3個月

土木工程拓展署和規劃署今日（22日）展開「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」第二階段公眾參與活動，就「九龍公園概念方案」展開為期三個月的公眾諮詢。 九龍公園概念方案包括建造多用途的地下空間，內設全天候和無障礙的地下行人網絡，亦提供多元設施，例如社區空間、零售／餐飲和泊車設施等，以回應地區的逼切需求，並優化地下空間的使用。

該研究首階段公眾參與活動早於2015年6月至2017年2月期間完成，旨在探討四個策略性地區，即尖沙咀西、銅鑼灣、跑馬地以及金鐘或灣仔的地下空間發展潛力。參與市民普遍認同適當利用地下空間和提供全天候行人網絡，可以紓緩街道上過度擠迫的步行環境，及改善行人的連接性，亦可透過整體規劃為社區提供多元化及有利民生的設施。該研究建議，應優先推展尖沙咀西的九龍公園概念方案。

保留公園內古樹名木、文物建築、鳥湖

九龍公園概念方案包括建造多用途的地下空間，內設全天候和無障礙的地下行人網絡，亦提供多元設施，例如社區空間、零售、餐飲和泊車設施等，以回應地區的迫切需求，並優化地下空間的使用。署方在擬定九龍公園概念方案時已作多方面考慮，以提供多元空間，並提升區內暢達性及優化步行環境。署方稱，會致力減少發展地下空間對公園的潛在影響，並保留公園內的古樹名木、文物建築及鳥湖。

第二階段公眾參與活動為期三個月，將就該研究的最新建議，包括擬議的九龍公園概念方案諮詢市民意見。當局會透過巡迴展覽、聚焦小組會議、周末公眾活動及諮詢主要持份者收集意見。展覽將運用虛擬實景技術，助公眾了解地下空間的未來構想和優化後的九龍公園。

有關活動詳情：專題網站 www.urbanunderground.gov.hk

市民可於2019年8月21日或之前透過以下渠道發表意見：

網頁：www.urbanunderground.gov.hk

電郵：info_urbanunderground@aecom.com

傳真：2714 0247

郵寄：九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓11樓（請在信封面註明：「地下空間發展」）