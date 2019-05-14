尖沙嘴銅鑼灣地下空間研接駁港鐵站　九龍公園、維園變地下城

政府2015年中展開「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」，選定尖沙咀西、銅鑼灣、跑馬地以及灣仔作為4個主要發展地下空間的地區。 土本工程署日前發表第一階段公眾參與報告，透露地下空間會接駁港鐵站，疏導人流及解決路面擠塞情況。報告又指，九龍公園、維園面積較大的公園，或適合作地下空間發展，同時亦可以維持地面原有的公園用途。

報告指，會研究尖沙嘴西、銅鑼灣及跑馬地、金鐘及灣仔作地下空間，接駁現有的地下活動中心，如港鐵站。（資料圖片）

土木工程拓展署於2016年11月至2017年2月作首輪公眾諮詢，探討尖沙嘴西、銅鑼灣及跑馬地、金鐘及灣仔發展的地下空間潛力。署方指出，首階段諮詢共收集到3321份書面意見。

地下空間或能接駁港鐵站

報告又指，尖沙咀西的地面行人環境擠迫，地下空間可提供機遇構建行人連接，當局會規劃地下空間，接駁現有的地下活動中心，如港鐵站，以疏導人流及解決路面擠塞情況。

至於銅鑼灣及跑馬地、金鐘及灣仔，亦會進行相關研究。

報告指出，九龍公園均提供了合適的環境和機遇作大規模地下空間發展，同時亦可以維持地面原有的公園用途。（資料圖片）

九龍公園、維園適合作地下空間發展

報告提及，面積較大的公園，如九龍公園、維園，均提供了合適的環境和機遇作大規模地下空間發展，同時亦可以維持地面原有的公園用途。報告指出，當局會審視地下、地面和架空行人通道及垂直連接；至於其他方案，如扶手電梯等，亦會被考慮。

報告又指，爲配合西九文化區的發展，當尖沙咀消防局可遷移後，會建議興建行人天橋，經由廣東道來往西九文化區及九龍公園。配合九龍公園地下空間發展的機遇，該行人天橋或可來往西九龍文化區及尖沙咀港鐵站。

將討論修頓遊樂場活化項目

對於有公眾建議，地下空間發展應涵蓋整個修頓遊樂場。當局稱，發展規模主要取決於各方面的技術評估，包括工程可行性、施工場地限制、財務安排等。當局會進行相關評估，以擬定地下空間的建議。

報告又指，為減少對修頓遊樂場使用者影響，當局在制定方案時，會考慮採用分階段發展及創新建造技術，以減少對社區造成的影響。發展規模及年期亦會於技術評估中研究。

報告表明，初步概念方案會提供更多空間，以作社區及其他用途。當局指出，會在下一階段討論修頓遊樂場活化項目，並留意灣仔政府大樓的重建計劃，及在適當時候將相關項目納入地下空間總綱圖。