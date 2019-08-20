團結香港基金鄭李錦芬：香港正值動盪時刻　青年始終是社會希望

反修例風波未息，團結香港基金總幹事鄭李錦芬今日（20日）發表應用教育研究報告時，形容香港正值動盪時刻，但認為仍應關心該關心的事，故決定繼續舉行今日論壇，她說，近日香港的動盪不安，更能體會教育及青年政策是極為重要課題，而不論大家對年輕人有何看法，均會同意「青年始終是我們社會的希望，而教育亦是對社會未來最重要、最影響深遠的投資」。 她重申基金會繼續努力，分階段進行教育及青年研究工作、發表報告，引發各界交流溝通，為香港和諧安定持續發展作貢獻。

團結香港基金今日（20日）舉行座談會，發表應用教育研究報告。（鄧穎琳攝）

鄭李錦芬形容香港教育制度向來以考試為本，資源傾斜於成績理想的學生，忽略成績稍遜的一群，但全球多國已實行教育改革，在傳統學術以外設立多條升學進修途徑（如藝術、廚藝、電腦編程、水電工程等）。

基金會促港府檢視教育制度，照顧學生多元學習和發展需要，建立全面應用教育制度，滿足社會不斷變遷的人才需求，包括加強自資專上教育委員會在撥款及策略規劃角色，針對自資院校建立新撥款機制，評估畢業生的專業認證及資格確保質素，提高自資課程競爭力，並整合並改善指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）及免入息審查資助計劃（NMTSS），以舒緩大學教育資助委員會（UGC）和自資院校之間資源分配不均的問題。

另外，基金會建議發展理論與實踐並重的雙軌教育（為院校提供財政支援，與業界合辦含實習或培訓的課程），靈活大學收生機制（如將成人學生年齡由25歲降至21歲），同時考慮學生在學術科目外的才能，協助學生發揮潛能、提升就業能力；中學方面，應促進商校合作計劃、加強生涯規劃教育。

出席座談會的教育局常任秘書長楊何蓓茵，鼓勵家長及教育工作者協助學生做好生涯規劃，並祝願香港有更好未來。